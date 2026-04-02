Ред Бул сега плаща цената за битката за титлата през 2025

Ред Бул сега плаща цената за това, че развива до последно автомобила си в хода на сезон 2025 във Формула 1 и Макс Верстапен се бори за титлата до финала на последната надпревара от кампанията. Това призна шефът на тима Лоран Мекис.

През втората половина на 2025 година Макс Верстапен стопи аванса от 104 точки на Оскар Пиастри в битката за световната титла, като успя да мине пред австралиеца в последните 9 състезания, но на финала загуби битката срещу Ландо Норис за 2 точки.

Тази битка струва скъпо на Ред Бул, тимът работи усилено по колата за 2025 година, докато всички останали вече бяха прехвърлили ресурсите към болидите за 2026. Ред Бул представи последния си пакет подобрения за RB21 в Гран При на Мексико в края на октомври.

И в резултат на това сега RB22 e четвъртият по скорост автомобил във Формула 1 след Мерцедес, Ферари и Макларън, а в Китай и Япония Пиер Гасли с Алпин беше по-бърз от Макс Верстапен.

„Миналата година се борихме до последно защото никой не искаше да се предава – обясни Лоран Мекис в подкаста Beyond The Grid. – Тогава, както и сега смятаме, че това беше правилното решение. Мислехме, че ако се насочим към 2026, това ще е търсене на извинение, че залагаме на пожелателното мислене, че догодина ще е по-лесно, въпреки че все още не осъзнавахме ограниченията на сезон 2025.

„Сега, времето и енергията, които инвестирахме в последната ни атака миналата година, оказват влияние върху началото на сезон 2026. Разбира се, че е така. Плащаме цената за миналата година.

„Дали това е извинение за нас? Не. Не сме доволни от представянето ни, но ще се справим с тези трудности. Нашият тим се справя много добре с преодоляването на такива проблеми и тази година имаме шанс да го демонстрираме.“

Мекис обясни, че завръщането в челото през миналата година, когато Верстапен спечели шест от последните 9 старта за сезона, се е отразило много добре на духа на всички в тима.

„Миналата година започнахме трудно, момчетата и момичетата в тима се надяваха, че ще стане по-добре, че ще стигнем до нивото, на което се надявахме и напрежението беше много сериозно – потвърди Мекис. – Шефът на тима беше сменен, всички други започнаха работа по новите коли, ние обаче не искахме да обръщаме страницата, да се отказваме от битката.

„Всички положиха допълнителни усилия, за да разберем какви са ограниченията на колите с граунд ефект, да оправим проблемите, които имахме, това беше огромен риск. Спечелихме много победи, но имахме и много болезнени състезания – на „Зандвоорт“ и в Будапеща или пък съботата в Бразилия.

„Но всички тези успехи дойдоха благодарение на невероятния дух на тима, който не искаше да се предаде.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages