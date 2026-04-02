  1. Sportal.bg
Макс Верстапен: Няма нужда да ме съжалявате

  • 2 апр 2026 | 11:23
Бившият световен шампион във Формула 1 Макс верстапен обясни, че феновете и медиите няма нужда да му съчувстват след трудния му старт на сезон 2026. Макс изрично натърти на това в интервю за ВВС.

„Няма нужда да ме съжалявате. Ще се оправя – обясни Макс, който е девети в класирането след първите три кръга и не пропусна отново да коментира новите правила. – С новите коли нямам нито една обиколка, на която да се насладя.“

Гран При на Маями ще даде старт на нов шампионат във Формула 1

Верстапен отново коментира интересите си извън Формула 1 и предстоящите му стартове с GT3 автомобил, както и възможността да се оттегли от световния шампионат.

„Ако се откажа сега, това не означава, че няма да правя нищо друго. Винаги ще се забавлявам. Хората, които определят правилата във Формула 1 знаят какво да правят. Аз си имам много други проекти, с които се занимавам със страст. В GT3 не става въпрос само за състезанията, но и за нашия отбор.“

Монтоя скастри Верстапен за постоянните му оплаквания
Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Жоан Мир обясни защо пада толкова често в състезанията от MotoGP

Жоан Мир обясни защо пада толкова често в състезанията от MotoGP

  • 4 апр 2026 | 15:22
  • 887
  • 1
Шеф в Мерцедес е мислел, че Антонели е "изгубено дете", когато се е запознал с него

Шеф в Мерцедес е мислел, че Антонели е "изгубено дете", когато се е запознал с него

  • 4 апр 2026 | 12:16
  • 2101
  • 1
Скорошно решение за големия проблем на Ауди не е възможно

Скорошно решение за големия проблем на Ауди не е възможно

  • 4 апр 2026 | 11:38
  • 4055
  • 0
От Ред Бул обещаха напредък при подновяването на сезона в Маями

От Ред Бул обещаха напредък при подновяването на сезона в Маями

  • 4 апр 2026 | 11:02
  • 6115
  • 0
Пиастри посочи незабелязан проблем при инцидента между Беарман и Колапинто

Пиастри посочи незабелязан проблем при инцидента между Беарман и Колапинто

  • 4 апр 2026 | 08:59
  • 4029
  • 1
Пиер Гасли критикува цялата негативност около новите правила във Формула 1

Пиер Гасли критикува цялата негативност около новите правила във Формула 1

  • 4 апр 2026 | 08:24
  • 3035
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 53136
  • 209
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 206026
  • 856
Веласкес: Много странен мач

Веласкес: Много странен мач

  • 5 апр 2026 | 19:30
  • 30254
  • 130
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 36092
  • 20
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 12703
  • 4
Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

  • 5 апр 2026 | 16:27
  • 47451
  • 43