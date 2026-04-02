Макс Верстапен: Няма нужда да ме съжалявате

Бившият световен шампион във Формула 1 Макс верстапен обясни, че феновете и медиите няма нужда да му съчувстват след трудния му старт на сезон 2026. Макс изрично натърти на това в интервю за ВВС.

„Няма нужда да ме съжалявате. Ще се оправя – обясни Макс, който е девети в класирането след първите три кръга и не пропусна отново да коментира новите правила. – С новите коли нямам нито една обиколка, на която да се насладя.“

"The whole day has been a disaster."



Верстапен отново коментира интересите си извън Формула 1 и предстоящите му стартове с GT3 автомобил, както и възможността да се оттегли от световния шампионат.

„Ако се откажа сега, това не означава, че няма да правя нищо друго. Винаги ще се забавлявам. Хората, които определят правилата във Формула 1 знаят какво да правят. Аз си имам много други проекти, с които се занимавам със страст. В GT3 не става въпрос само за състезанията, но и за нашия отбор.“

