Монтоя скастри Верстапен за постоянните му оплаквания

Бившият пилот във Формула 1 Хуан Пабло Монтоя критикува остро Макс Верстапен, който е най-сериозният критик на новите технически правила в световния шампионат и новите коли, създадени по тях.

Колумбиецът обаче отбеляза интересен нюанс от оплакванията на Макс, който е свързан с разпределението на силите – бившият световен шампион се оплаква и заради това, че новата кола на Ред Бул не е достатъчно добра и той няма възможност да е в челото.

„Ако аз бях на мястото на Макс, просто щях да си замълча – обясни Монтоя на спонсорско събитие. – Щях да се опитам да се справя с това, което имам.

„Макс трябва да признае, че новата кола на Ред Бул е боклук и да си признае, че е ядосан заради тази кола, която е с над 20 килограма над необходимото и няма да е конкурентна цял сезон.

„Но в крайна сметка никой не е по-голям от спорта.“

Монтоя е поредният бивш пилот, който застава на мнението, че постоянните оплаквания на Верстапен не носят нищо на Формула 1 и ако той е толкова недоволен, то е свободен да си тръгне, а световният шампионат ще продължи и без него. По-рано тази седмица на тази позиция застанаха световният шампион за 1997 Жак Вилньов и Мартин Брандъл.

Снимки: Gettyimages