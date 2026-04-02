Ред Бул: Доктор Марко продължава да ни помага

Шефът на Ред Бул във Формула 1 Лоран Мекис потвърди, че много хора от екипа му продължават да поддържат връзка с пенсиониралия се бивш съветник на тима доктор Хелмут Марко и се ползват от съветите му.

„Уверен съм, че много от нашите хора продължават да общуват с Хелмут – обясни Мекис. – Може да не е от рано сутрин, но малко по-късно през деня, Хелмут остава открит и достъпен за нас. Той вече не идва по пистите, но ние продължава да се съветваме с него и той ни помага.

Макс Верстапен: Няма нужда да ме съжалявате

„Не можем да отгърнем следващата страница от историята, Хелмут работи 20 години, за да създаде изключително успешната ни програма за развитие на млади пилоти. Днес ние берем плодовете от неговото наследство. И както казах, той винаги е готов да ни се притече на помощ, ако имаме нужда.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages