Гран При на Маями ще даде старт на нов шампионат във Формула 1

  • 2 апр 2026 | 09:10
Дългата пауза преди следващия старт във Формула 1, който ще се проведе в Маями в началото на месец май, ще позволи на отборите да направят сериозни ревизии по своите коли, които като цяло не бяха променяни в хода на първите три кръга за годината.

Може ли с по-малкото турбо Ферари да успее в битката за титлата?

Поради тази причина шефът на Ферари Фредерик Васьор сподели мнението си, че в Маями можем да видим сериозно преразпределение на силите в световния шампионат. По думите на французина уикендът в Южна Флорида буквално ще даде началото на нов шампионат във Формула 1.

Ще получи ли Ферари още мощност за Канада?

„Всички ще имаме подобрения в Маями. Ще имаме време да работим по софтуера и затова според мен там ще започне нов шампионат. Ние няма да сме единствените, които ще работим между Япония и Маями, така че трябва да внимаваме.

„Вярно е, че сега имаме един месец за работа, което е нетипично за Формула 1. Всички отбори на решетката натискат здраво, за да се подобрят. Всеки един ще направи стъпка напред, ще видим каква ще бъде ситуацията.

„Трябва да продължим да печелим точки, да се качваме на подиума и да сме близо до Мерцедес. Трябва да останем близо в класирането. Степента на развитие в шампионат ще бъде много висока, така че ние ще трябва да продължим да натискаме в тези месеци, за да събираме точки“, обясни Васьор.

Ферари планира два теста през априлската пауза

Дългата пауза между стартовете в Япония и Маями е продиктувана от анулирането на състезанията в Бахрейн и Саудитска Арабия. Те трябваше да се проведат съответно на 12 и 19 април, но заради ситуацията в Близкия изток това е невъзможно и така между третия и четвъртия кръг за годината се отвори пауза от цели пет седмици.

Снимки: Gettyimages

