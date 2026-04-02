Евертън иска Джак Грийлиш за постоянно, но за много по-ниска сума

  • 2 апр 2026 | 14:42
  • 3008
  • 0
Ръководството на Евертън е решено да задържи Джак Грийлиш, но ще преговаря с Манчестър Сити за много по-ниска откупна сума. През този сезон англичанинът играеше на “Хилс Дикинсън Стейдиъм” под наем, като “карамелите” имаха правото да закупят правата му срещу около 50 милиона паунда. Според “Дейли Мейл” клубът от Мърсисайд обаче вярва, че може да задържи Грийлиш срещу едва 20 милиона.

30-годишният футболист има договор със Сити за още един сезон, като заплата му е доста внушителна и възлиза на 300 000 паунда седмично. Евертън покриваше по-голямата част от нея през този сезон, което струваше на клуба около 12 милиона паунда.

Грийлиш се представи доста добре в първата половина от сезона и записа 22 мача, в които отбеляза два гола и направи шест асистенции. През януари обаче той получи фрактура на стъпалото, след което се подложи на операция, което означаваше, че сезонът приключва за него.

Ето колко още кредит на доверие има Артета

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

