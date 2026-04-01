Узбекистанец е номер 1 в Ман Сити за март

Защитникът Абдукодир Хусанов беще избран за най-добър футболист на Манчестър Сити за месец март. 22-годишният узбекистанец изпревари в гласуването Родри и Жереми Доку.
Това е втора награда за Хусанов през сезона, след като стана номер 1 в състава на "гражданите" и през януари.
През изминалия месец бранителят взе участие в шест мача във всички турнири, като в пет от тях беше титуляр.
Хусанов е в Манчестър Сити от 2025 година, когато беше привлечен за 40 млн. евро от Ланс. Преди малко повече от седмица той спечели първия си трофей с отбора - "Карабао Къп".
