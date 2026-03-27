Евертън ще предложи нов договор на Дейвид Мойс

Английският футболен клуб Евертън планира да предложи нов договор на мениджъра Дейвид Мойс през лятото, тъй като опитният специалист превърна клуба от кандидат за изпадане в един от отборите, борещи се за места в евротурнирите, съобщава „Гардиън“. Когато шотландецът пое „карамелите“ през януари 2025-а, те се намираха на само точка над зоната на изпадащите. Тогава ръководството на Евертън му предложи контракт за две и половина години, а 14 месеца по-късно тимът му заема осмата позиция във Висшата лига с 46 точки, на само три точки от топ 5.

Първоначално Дейвид Мойс беше привлечен като краткосрочен вариант от новите американски собственици - „Фридкин Груп“, но те вече са убедени, че 62-годишният наставник е правилният човек, който ще изведе клуба напред в дългосрочен план. Според „Гардиън“ формалните преговори ще се проведат чак в края на сезона, но от Евертън са уверени, че мениджърът е готов да удължи престоя си. Новият договор на Мойс се очаква да му даде по-голяма роля при привличането на нови футболисти, като от клуба са на мнението, че той работи по-добре с опитни, отколкото с млади състезатели.

Това е вторият престой на Дейвид Мойс в Евертън, след като водеше отбора между 2002 и 2013 година, преди да застане начело на Манчестър Юнайтед.