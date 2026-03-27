Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Контролна среща: Ботев (Пловдив) - Локомотив (Сф) 0:0 /почивка/
  1. Sportal.bg
  2. Евертън
  Евертън ще предложи нов договор на Дейвид Мойс

Евертън ще предложи нов договор на Дейвид Мойс

  • 27 март 2026 | 16:06
  • 136
  • 0
Английският футболен клуб Евертън планира да предложи нов договор на мениджъра Дейвид Мойс през лятото, тъй като опитният специалист превърна клуба от кандидат за изпадане в един от отборите, борещи се за места в евротурнирите, съобщава „Гардиън“. Когато шотландецът пое „карамелите“ през януари 2025-а, те се намираха на само точка над зоната на изпадащите. Тогава ръководството на Евертън му предложи контракт за две и половина години, а 14 месеца по-късно тимът му заема осмата позиция във Висшата лига с 46 точки, на само три точки от топ 5.

Първоначално Дейвид Мойс беше привлечен като краткосрочен вариант от новите американски собственици - „Фридкин Груп“, но те вече са убедени, че 62-годишният наставник е правилният човек, който ще изведе клуба напред в дългосрочен план. Според „Гардиън“ формалните преговори ще се проведат чак в края на сезона, но от Евертън са уверени, че мениджърът е готов да удължи престоя си. Новият договор на Мойс се очаква да му даде по-голяма роля при привличането на нови футболисти, като от клуба са на мнението, че той работи по-добре с опитни, отколкото с млади състезатели.

Това е вторият престой на Дейвид Мойс в Евертън, след като водеше отбора между 2002 и 2013 година, преди да застане начело на Манчестър Юнайтед.

Следвай ни:

