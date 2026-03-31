  Сакалиев: Великите събития ги правят велики хора

Сакалиев: Великите събития ги правят велики хора

Бившият национал и съотборник на Стилиян Петров Стойко Сакалиев ще вземе участие в "Мача на надеждата", който ще се проведе на стадион "Лазур" в Бургас на 6 юни. Целта на благотворителното събитие е да се съберат средства, с които да бъде подпомогнато лечението на хора, борещи се с онкологични заболявания, включително и футболните легенди Петър Хубчев и Любослав Пенев.

"Великите събития ги правят велики хора. Това, което прави той, е нещо много велико. В днешно време доста семейства в България имат подобен тип проблеми и ние трябва да бъдем обединени, за да можем да помагаме.

Стилиян Петров организира "Мач на надеждата" и в Бургас, част от средствата отиват за Хубчев и Любо Пенев
Стилиян Петров организира "Мач на надеждата" и в Бургас, част от средствата отиват за Хубчев и Любо Пенев

Аз също съм имал такъв проблем в моето семейство. Човекът, който откликна на моя зов, беше Стилиян. Благодаря му за всичко, което направи. Призовавам цялата общественост в Бургас и България да подкрепят тази кауза, защото ние трябва да помагаме и да бъдем обединени", сподели Сакалиев.

Ето какви медали получиха националите

Септември (София) ще си партнира с академия от Пиринския край

"Вабанк": Има ли позитиви от участието на България на турнира в Индонезия

Марин Петков: Тези, които не са играли футбол, нека си говорят

Димитров: Индонезия има добри футболисти и на мен ми прилича на един средноевропейски отбор

Марин Петков е №1 в Джакарта

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

Стилиян Петров организира "Мач на надеждата" и в Бургас, част от средствата отиват за Хубчев и Любо Пенев

Очаквайте на живо: Лора Христова e поредната звезда в "Гостът на Sportal.bg"

Днес се определят последните участници на Световното

България U21 няма право на грешка срещу Азербайджан на "Колежа"

Лудост за билети преди мача Апоел - Панатинайкос

