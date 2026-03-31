Сакалиев: Великите събития ги правят велики хора

Бившият национал и съотборник на Стилиян Петров Стойко Сакалиев ще вземе участие в "Мача на надеждата", който ще се проведе на стадион "Лазур" в Бургас на 6 юни. Целта на благотворителното събитие е да се съберат средства, с които да бъде подпомогнато лечението на хора, борещи се с онкологични заболявания, включително и футболните легенди Петър Хубчев и Любослав Пенев.

"Великите събития ги правят велики хора. Това, което прави той, е нещо много велико. В днешно време доста семейства в България имат подобен тип проблеми и ние трябва да бъдем обединени, за да можем да помагаме.

Аз също съм имал такъв проблем в моето семейство. Човекът, който откликна на моя зов, беше Стилиян. Благодаря му за всичко, което направи. Призовавам цялата общественост в Бургас и България да подкрепят тази кауза, защото ние трябва да помагаме и да бъдем обединени", сподели Сакалиев.