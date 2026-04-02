Скаршем отказал оферта от Норвегия

  • 2 апр 2026 | 09:37
Скаршем отказал оферта от Норвегия
Мандалото за Улаус Скаршем хлопна и халфът ще остане в ЦСКА до лятото. Норвежкият полузащитник е отказал оферта от родината си, където пазарът затвори във вторник вечерта. Той е предпочел до края на кампанията да тренира за здраве с дубъла на "армейците" и вече през лятото да се седне на масата на преговори за прекратяване на договора му, който е до юни 2027 година.

Решаващ ден за Улаус Скаршем

Преди началото на този сезон норвежецът подписа нов контракт, но с идването на Христо Янев се оказа ненужен. Ръководството на "червените" води преговори за разтрогване на контракта му тази зима, но той не се съгласи. Играчът е предпочел да взима по 18-20 хиляди евро на месец, вместо да търси нова опция за кариерата си.

