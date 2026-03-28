Норвежци спасяват ЦСКА от ненужен

Полузащитникът на ЦСКА Улаус Скаршем е набелязан за привличане от елитния норвежки Кристиансунд, пише местното издание Tidens Krav. През миналия сезон тимът завърши на 13-а позиция в първенството, на 3 точки пред зоната на изпадащите.

Завръщане в родината е последният шанс на 27-годишния халф за нов отбор през пролетта. В противен случай той ще продължи да тренира за здраве с дубъла на ЦСКА. През лятото на миналата година той преподписа с "червените" до юни 2027-а, но не попада в плановете на Христо Янев.