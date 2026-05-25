  Хамилтън: Страхотно е, когато колата ни върви добре

Хамилтън: Страхотно е, когато колата ни върви добре

  • 25 май 2026 | 01:08
7-кратният световен шампион Люис Хамилтън спечели битката с Макс Верстапен за второто място в Гран При на Канада.

„Първо, искам да благодаря сериозно на всички в моя екип – заяви след финала Люис. – Те ме приеха с отворени обятия, миналата година беше трудно, но е страхотно, когато колата ни върви добре, когато намерим точните настройки.

Андреа Кими Антонели триумфира в Канада и пренаписа историята на Формула 1

„Мерцедес са много бързи, така че аз трябваше да се боря с Макс, което беше страхотна надпревара.

„Но е окуражаващо, тъй като Мерцедес използват сериозен пакет подобрения, ние го направихме в Маями. Тимът в базата работи усилено и скоро очакваме резултатите от това.

Антонели: Битката с Ръсел беше забавна

„Като се има предвид, че в Монреал скоростта на правите е много важна, ние успяхме да опазим тази позиция и това ми дава надежди за близкото бъдеще. Продължаваме да работим, тъй като това не е напразно.“

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Канада
