Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
Новите правила изцеждат ментално пилотите във Формула 1?

  • 31 март 2026 | 13:53
  • 1313
  • 0

Според анализатора на F1 TV и пилот в състезанията за издръжливост Алекс Брандъл, новите правила във Формула 1 изцеждат пилотите в световния шампионат ментално по време на състезания.

„Не знам дали това се забелязва от зрителите, но всеки пилот, който дойде при нас, е изцеден. Те работят много здраво. Това се вижда в очите им, наистина се трудят“, заяви Брандъл след финала на неделната Гран При на Япония.

Неговото мнение беше подкрепено и от световния шампион за 1997 година Жак Вилньов, който също се включи в анализа на състезанието.

„Не е физическа, а ментална умора. Те хабят много ментална енергия, защото колите не са толкова натоварващи физически спрямо миналогодишните. Така че не е физическо, а ментално изтощаване“, каза канадецът, чийто бивши съотборник в Уилямс Деймън Хил също се включи в разговора.

„Когато ние се състезавахме, беше много лесно – каза в шеговит тон шампионът за 1996 година. – Говорих с Жак за това тази сутрин, те наистина са претоварени с нещата, които трябва да правят.

„Все едно да се тупат по главата и да си галят корема едновременно, те жонглират с тези неща и се чудят кое по-напред да направят. Имат толкова много бутони и неща, които трябва да вършат“, добави британецът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

