Оскар Пиастри: Можехме да сме герои, но изглеждахме като идиоти

Оскар Пиастри не беше много доволен от рискованото решение на Макларън той и съотборникът му Ландо Норис да стартират надпреварата за Гран При на Канада с гумите интермедия, което се оказа напълно грешен ход.

Това решение на Макларън беше продиктувано от слабия дъжд, който намокри съвсем леко пистата в Монреал в минутите преди старта. Влагата обаче се оказа недостатъчна и още в първите обиколки след старта първо Пиастри, а след това и Норис спряха в бокса, за да преминат към сликовете.

Андреа Кими Антонели триумфира в Канада и пренаписа историята на Формула 1

„Валеше и между химна и влизането ми в колата беше доста мокро на земята. Ясно се виждаше къде е мокро и къде е сухо. Опознавателните обиколки със сликовете не бяха лесни, подаването на пълна газ беше доста трудно. За наше съжаление спря да вали. Ако беше валяло малко повече, щяхме да сме герои, но не стана и вместо това изглеждахме като идиоти“, каза Пиастри.

Oscar finishes the Canadian GP in P11, unfortunately it was a DNF for Lando after retiring due to a gearbox issue.#McLarenF1 | #CanadianGP 🇨🇦 pic.twitter.com/QPYkvQmbAm — McLaren Mastercard Formula 1 Team (@McLarenF1) May 24, 2026

В крайна сметка австралиецът финишира надпреварата на „Жил Вилньов“ на 11-то място, докато Норис отпадна с повреда в задвижващата система малко след средата на дистанцията.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages