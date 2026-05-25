  Sportal.bg
  Моторни спортове
  3. Оскар Пиастри: Можехме да сме герои, но изглеждахме като идиоти

Оскар Пиастри: Можехме да сме герои, но изглеждахме като идиоти

  • 25 май 2026 | 01:53
Оскар Пиастри не беше много доволен от рискованото решение на Макларън той и съотборникът му Ландо Норис да стартират надпреварата за Гран При на Канада с гумите интермедия, което се оказа напълно грешен ход.

Това решение на Макларън беше продиктувано от слабия дъжд, който намокри съвсем леко пистата в Монреал в минутите преди старта. Влагата обаче се оказа недостатъчна и още в първите обиколки след старта първо Пиастри, а след това и Норис спряха в бокса, за да преминат към сликовете.

„Валеше и между химна и влизането ми в колата беше доста мокро на земята. Ясно се виждаше къде е мокро и къде е сухо. Опознавателните обиколки със сликовете не бяха лесни, подаването на пълна газ беше доста трудно. За наше съжаление спря да вали. Ако беше валяло малко повече, щяхме да сме герои, но не стана и вместо това изглеждахме като идиоти“, каза Пиастри.

В крайна сметка австралиецът финишира надпреварата на „Жил Вилньов“ на 11-то място, докато Норис отпадна с повреда в задвижващата система малко след средата на дистанцията.

