  Линдблад катастрофира на тестовете на "Сузука"

Линдблад катастрофира на тестовете на “Сузука”

  • 1 апр 2026 | 10:30
Пилотът на Рейсинг Бул Арвид Линдблад катастрофира днес на тестовете на Пирели на японската писта “Сузука”. Изпитанията вървят на мокра писта, като там вали от сутринта и Линдблад стъпи на локва, като след аквапланинга се заби в предпазните стени.

Линдблад смени днес Лиам Лоусън, който кара вчера, а двудневният тест стартира след един ден почивка след Гран При на Япония, спечелена от Андреа Кими Антонели с Мерцедес.

Това са първите промени в задвижващите системи за Маями

Пораженията по колата на Линдблад не изглеждаха особено сериозни, като при удара падна предното крило, но екипът трябва да провери дали няма проблеми с предното окачване на болида. Очаква се, че по-късно днес Линдблад ще се върне на пистата, за да продължи работа с мокрите гуми на Пирели.

От другите шампионати започнаха да се шегуват с Формула 1

Снимка: x.com/MD Network

Жоан Мир обясни защо пада толкова често в състезанията от MotoGP

Шеф в Мерцедес е мислел, че Антонели е "изгубено дете", когато се е запознал с него

Скорошно решение за големия проблем на Ауди не е възможно

От Ред Бул обещаха напредък при подновяването на сезона в Маями

Пиастри посочи незабелязан проблем при инцидента между Беарман и Колапинто

Пиер Гасли критикува цялата негативност около новите правила във Формула 1

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Веласкес: Много странен мач

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

