Линдблад катастрофира на тестовете на “Сузука”

Пилотът на Рейсинг Бул Арвид Линдблад катастрофира днес на тестовете на Пирели на японската писта “Сузука”. Изпитанията вървят на мокра писта, като там вали от сутринта и Линдблад стъпи на локва, като след аквапланинга се заби в предпазните стени.
Линдблад смени днес Лиам Лоусън, който кара вчера, а двудневният тест стартира след един ден почивка след Гран При на Япония, спечелена от Андреа Кими Антонели с Мерцедес.
Пораженията по колата на Линдблад не изглеждаха особено сериозни, като при удара падна предното крило, но екипът трябва да провери дали няма проблеми с предното окачване на болида. Очаква се, че по-късно днес Линдблад ще се върне на пистата, за да продължи работа с мокрите гуми на Пирели.
