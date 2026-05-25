Верстапен: Щастлив съм, но искам подобрения по колата

Макс Верстапен остана трети в Гран При на Канада и след финала беше доволен от това класиране, което допреди броени седмици изглеждаше като невъзможен резултат.

„Днес проведох някои много готини битки и винаги е по-добре да се състезаваш в челото – обясни Макс. – За нас е много положителен знак, че днес взехме първия си подиум за сезона.

„Щастлив съм от това. В края стана страхотна битка с Люис.

„В хода на уикенд, в който не е лесно да направиш всичко правилно, да съм на подиума, е изключително позитивно.

„Трябва да продължим да подобряваме колата си, да се представяме по-добре от нашите съперници. Това е целта ни. Ще видим какво можем да постигнем в следващите състезания.“

