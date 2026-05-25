  3. Леклер: Само аз съм виновен за кошмарния уикенд

  • 25 май 2026 | 01:46
Шарл Леклер заяви след финала на надпреварата за Гран При на Канада, че само той е виновен за кошмарния си уикенд в Монреал, в който той записа най-слабото си представяне от началото на сезона във Формула 1.

Монегаскът остана плътно в сянката на съотборника си Люис Хамилтън през целия уикенд, но все пак успя да стигне до четвъртото място в състезание, възползвайки се от проблемите на Джордж Ръсел и пилотите на Макларън. Въпреки това той Леклер не беше много доволен след финала, казвайки, че в нито един момент от състезанието не се е чувствал уверен в колата си.

„Още от първата тренировка проблемът беше един и същ и аз не успях да намеря решение. Това не е приятно. Мислех си, че днес, с повече обиколки, ще е по-добре, но в нито един момент не успях да вкарам гумите в правилния прозорец и имах нулева увереност.

„Трябва да се подобрим, за да печелим състезания. Но, ако погледнем Люис, ще видим, че този уикенд бяхме сравнително конкурентоспособни. Той свърши невероятна работа. Второто място беше най-доброто, което можехме да постигнем“, каза Леклер.

