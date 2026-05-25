Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Канада

  • 25 май 2026 | 01:04
След четвъртата си поредна победа Андреа Кими Антонели увеличи своя аванс на върха на генералното класиране във Формула 1 пред съотборника си Джордж Ръсел на 43 точки. Антонели завоюва своя четвърти пореден успех в Гран При на Канада, в която Ръсел отпадна с повреда малко преди средата на дистанцията.

Така след първите пет кръга за сезона Антонели оглавява подреждането със 131 точки, а Ръсел е втори с 88. Тройката със 75 оформя Шарл Леклер, който финишира четвърти в Монреал.

Андреа Кими Антонели триумфира в Канада и пренаписа историята на Формула 1

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Канада:

  1. Андреа Кими Антонели – 131 точки

  2. Джордж Ръсел – 88

  3. Шарл Леклер – 75

  4. Люис Хамилтън – 72

  5. Ландо Норис – 58

  6. Оскар Пиастри – 48

  7. Макс Верстапен – 43

  8. Пиер Гасли – 20

  9. Оливър Беарман – 18

  10. Лиам Лоусън – 16

  11. Франко Колапинто – 15

  12. Исак Хаджар – 14

  13. Карлос Сайнц – 6

  14. Арвид Линдблад – 5

  15. Габриел Бортолето – 2

  16. Естебан Окон – 1

  17. Алекс Албон – 1

  18. Нико Хюлкенберг – 0

  19. Валтери Ботас – 0

  20. Серхио Перес – 0

  21. Ланс Строл – 0

  22. Фернандо Алонсо – 0

