Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Канада

След четвъртата си поредна победа Андреа Кими Антонели увеличи своя аванс на върха на генералното класиране във Формула 1 пред съотборника си Джордж Ръсел на 43 точки. Антонели завоюва своя четвърти пореден успех в Гран При на Канада, в която Ръсел отпадна с повреда малко преди средата на дистанцията.

Kimi wins the Canadian Grand Prix - his fourth victory in a row 🇨🇦 🏆 pic.twitter.com/J0Sz8qg9Hx — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) May 24, 2026

Така след първите пет кръга за сезона Антонели оглавява подреждането със 131 точки, а Ръсел е втори с 88. Тройката със 75 оформя Шарл Леклер, който финишира четвърти в Монреал.

Андреа Кими Антонели триумфира в Канада и пренаписа историята на Формула 1

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Канада:

Андреа Кими Антонели – 131 точки Джордж Ръсел – 88 Шарл Леклер – 75 Люис Хамилтън – 72 Ландо Норис – 58 Оскар Пиастри – 48 Макс Верстапен – 43 Пиер Гасли – 20 Оливър Беарман – 18 Лиам Лоусън – 16 Франко Колапинто – 15 Исак Хаджар – 14 Карлос Сайнц – 6 Арвид Линдблад – 5 Габриел Бортолето – 2 Естебан Окон – 1 Алекс Албон – 1 Нико Хюлкенберг – 0 Валтери Ботас – 0 Серхио Перес – 0 Ланс Строл – 0 Фернандо Алонсо – 0

Снимки: Sportal.bg