След четвъртата си поредна победа Андреа Кими Антонели увеличи своя аванс на върха на генералното класиране във Формула 1 пред съотборника си Джордж Ръсел на 43 точки. Антонели завоюва своя четвърти пореден успех в Гран При на Канада, в която Ръсел отпадна с повреда малко преди средата на дистанцията.
Така след първите пет кръга за сезона Антонели оглавява подреждането със 131 точки, а Ръсел е втори с 88. Тройката със 75 оформя Шарл Леклер, който финишира четвърти в Монреал.
Андреа Кими Антонели триумфира в Канада и пренаписа историята на Формула 1
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Канада:
Андреа Кими Антонели – 131 точки
Джордж Ръсел – 88
Шарл Леклер – 75
Люис Хамилтън – 72
Ландо Норис – 58
Оскар Пиастри – 48
Макс Верстапен – 43
Пиер Гасли – 20
Оливър Беарман – 18
Лиам Лоусън – 16
Франко Колапинто – 15
Исак Хаджар – 14
Карлос Сайнц – 6
Арвид Линдблад – 5
Габриел Бортолето – 2
Естебан Окон – 1
Алекс Албон – 1
Нико Хюлкенберг – 0
Валтери Ботас – 0
Серхио Перес – 0
Ланс Строл – 0
Фернандо Алонсо – 0
