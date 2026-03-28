Фратрия не се затрудни срещу Миньор и прекъсна лошата си серия

Фратрия спечели с 3:1 домакинството си на Миньор от 26-ия кръг на Втора лига и прекъсна серията си от три поредни мача без победа. Румен Руменов беше точен за "братлетата" в 31-вата минута, а след почивката момчетата на Ренарс Роде убиха интригата с два бързи гола, дело на Мирослав Маринов (68') и Тимур Кораблин (73'). В самия край на двубоя Кевин Беманга реализира почетно попадение за гостите.

Разместване в челото на Втора лига

По този начин Фратрия запази преднината си от 4 точки на втората позиция в класирането. За "чуковете" пък това е второ последователно поражение, след това от Севлиево (0:2) преди седмица. Перничани остават на 11-ото място, но след утрешните срещи може да се смъкнат по-надолу в подреждането.

В следващия кръг "братлетата" приемат Локомотив (Горна Оряховица), а за Миньор предстои домакински сблъсък с друг водещ отбор - Янтра (Габрово).