Миньор отнесе "шоколадите" като гост

Миньор постигна най-изразителната си победа от началото на сезона. "Чуковете" спечелиха с 4:0 гостуването си на Спортист (Своге) от 24-ия кръг на Втора лига. Това бе и първи успех за "жълто-черните" от началото на пролетния полусезон.

Над всички за перничани беше Михаел Орачев (40', 42'), който осигури преднина от два гола на своя отбор още до почивката. През второто полувреме Преслав Йорданов (50') от дузпа и Валентин Петров (55') направиха резултата още по-изразителен.

Лидерът се измъчи срещу последния, изненада в Пазарджик

С трите точки Миньор се изкачи на 11-ото място в класирането, а "шоколадите" се смъкнаха до 14-ата позиция. В следващия кръг "чуковете" посрещат Севлиево, а за Спортист предстои почивка.