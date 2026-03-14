Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  Sportal.bg
  2. Миньор (Перник)
  3. Миньор отнесе "шоколадите" като гост

  • 14 март 2026 | 17:21
Миньор постигна най-изразителната си победа от началото на сезона. "Чуковете" спечелиха с 4:0 гостуването си на Спортист (Своге) от 24-ия кръг на Втора лига. Това бе и първи успех за "жълто-черните" от началото на пролетния полусезон.

Над всички за перничани беше Михаел Орачев (40', 42'), който осигури преднина от два гола на своя отбор още до почивката. През второто полувреме Преслав Йорданов (50') от дузпа и Валентин Петров (55') направиха резултата още по-изразителен.

Лидерът се измъчи срещу последния, изненада в Пазарджик
Лидерът се измъчи срещу последния, изненада в Пазарджик

С трите точки Миньор се изкачи на 11-ото място в класирането, а "шоколадите" се смъкнаха до 14-ата позиция. В следващия кръг "чуковете" посрещат Севлиево, а за Спортист предстои почивка.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Лидерът се измъчи срещу последния, изненада в Пазарджик

Лидерът се измъчи срещу последния, изненада в Пазарджик

  • 14 март 2026 | 17:25
Ботев (Враца) развали празненствата на Ботев (Пд)

Ботев (Враца) развали празненствата на Ботев (Пд)

  • 14 март 2026 | 17:16
Лудогорец 2:0 ЦСКА, греда за "червените"

Лудогорец 2:0 ЦСКА, греда за "червените"

  • 14 март 2026 | 18:39
Локо (Пд) надви Левски като гост и записа трета поредна победа в Елитната група до 17 години

Локо (Пд) надви Левски като гост и записа трета поредна победа в Елитната група до 17 години

  • 14 март 2026 | 15:18
Гьоко Хаджиевски: Как ще ти вкарат гол? Разочарован съм, не знам какво да сменя

Гьоко Хаджиевски: Как ще ти вкарат гол? Разочарован съм, не знам какво да сменя

  • 14 март 2026 | 15:04
Алвеша: Проспахме 45 минути, смените направиха разликата

Алвеша: Проспахме 45 минути, смените направиха разликата

  • 14 март 2026 | 15:03
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 2:0 ЦСКА, греда за "червените"

Лудогорец 2:0 ЦСКА, греда за "червените"

  • 14 март 2026 | 18:39
Ботев (Враца) развали празненствата на Ботев (Пд)

Ботев (Враца) развали празненствата на Ботев (Пд)

  • 14 март 2026 | 17:16
Късна драма на "Коритото"! ЦСКА 1948 разплака Спартак (Варна) дълбоко в добавеното време

Късна драма на "Коритото"! ЦСКА 1948 разплака Спартак (Варна) дълбоко в добавеното време

  • 14 март 2026 | 14:38
Съставите на Арсенал и Евертън

Съставите на Арсенал и Евертън

  • 14 март 2026 | 18:33
Челси - Нюкасъл, "свраките" с шест промени, лондончани сменят вратаря

Челси - Нюкасъл, "свраките" с шест промени, лондончани сменят вратаря

  • 14 март 2026 | 18:41
Лидерът се измъчи срещу последния, изненада в Пазарджик

Лидерът се измъчи срещу последния, изненада в Пазарджик

  • 14 март 2026 | 17:25
