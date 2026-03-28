Миньор взе нападател, минал през Вихрен

Миньор (Перник) привлече ново попълнение в редиците си. Това е централният нападател Уасим Ауахрия. Футболистът е на 25 години и идва в тима на "чуковете" като свободен агент. Той е младежки национал на Алжир, но има и френски паспорт. Алжирецът впечатлява със своя ръст от 192 сантиметра.

За последно нападателят игра във Вихрен (Сандански), за който отбеляза 3 гола в 12 мача този сезон и направи една асистенция. Едно от попаденията и головият пас бяха на стадион "Миньор" срещу "чуковете" на 16 ноември при загубата на тима му с 2:3.

Вихрен се раздели с французин

Юношата на Марсилия е преминал през английския Чарлтън, два отбора от по-ниските дивизии в Англия, два тима от първа дивизия на Република Ирландия и елитния северноирландски Гленторан преди да дойде в нашата страна.

"Пожелаваме на Уасим Ауашрия много успехи с жълто-черната фланелка и поне едно попадение още в дебюта!", написаха от Миньор.