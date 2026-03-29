Миньор остана без треньор

Треньорът на Миньор Владимир Манчев напуска клуба. Ден след загубата от борещия се за промоция в efbet Лига Фратрия, специалистът обяви решението да си тръгне по семейни причини, въпреки желанието на ръководството на "чуковете" и кмета на Перник Станислав Владимиров наставникът да продължи да води отбора.

Фратрия не се затрудни срещу Миньор и прекъсна лошата си серия

"Миньор и цялата "жълто-черна" пернишка общност благодари на Владимир Манчев за положените усилия и свършената работа. Вратата на клуба винаги ще бъде отворена за него", каза председателят на УС Велизар Димитров.

В следващите дни от пернишкия клуб ще водят разговори с евентуални заместници на бившия национал на България.