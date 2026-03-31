Това са първите промени в задвижващите системи за Маями

Техническият анализатор Паоло Филизети разглежда промените, които се очаква да бъдат въведени от Формула 1 за следващия кръг в Маями, като отговор на острите критики срещу тях, които идват основно от пилотите в световния шампионат.

В седмиците преди Гран При на Маями, Формула 1, или по-скоро Комисията на Формула 1, заедно с производителите и ФИА, насрочиха серия от срещи. Целта е да се обсъди настоящото състояние на нещата по отношение на проблемите, възникнали в първите три състезания, свързани с изискванията за презареждане на батериите задвижващите системи.

Nico Hulkenberg hit the top speed around Suzuka! ⏱️

The Audi driver is this weekend's @Aramco Speed Master 🏎️💨



Check out the full leaderboard 👉 https://t.co/VpKM14ZprK #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/MTIYXhOtHK — Formula 1 (@F1) March 30, 2026

На практика ще бъде оценено реалното въздействие, което критичните въпроси около управлението на енергията на задвижващите системи са оказали върху състезанията на пистата. По-конкретно, според много пилоти и външни наблюдатели, квалификациите са най-изкривената част от състезателния уикенд поради така наречения „супер клипинг“ - прехвърлянето на енергия към батерията, когато пилотът кара на пълна газ на правата.

Това е електронна система, управлявана от софтуерните алгоритми на всяка задвижваща система, която ефективно намалява изходната мощност в полза на презареждането. Самото състезание обаче също е силно повлияно, както беше осезаемо демонстрирано от инцидента между Оливър Беърман и Франко Колапинто, довел до ситуация с голяма разлика в скоростта, с която се движат двете коли, което представлява сериозна опасност.

Още за Маями се очаква, че корекциите може да включват допълнително намаляване на количеството мегаджаули (MJ), които могат да бъдат възстановени на обиколка. Такова решение имаше и на "Сузука", но само за квалификацията, като промяната беше много малка - от 9 на 8 мегаджаула.

Но както е посочено в настоящите разпоредби, намаляването на максималната възстановима енергия до 5 MJ би постигнало две неща.

От една страна, на правите няма да има „клипинг“, ако се приемат стратегии за много ниско подаване на мощност, така че да няма осезаемо въздействие върху максималната скорост. Частично увеличение на мощността от двигателя с вътрешно горене (ДВГ) би било възможно, без да се променя фундаментално настоящият дизайн на задвижващата система, чрез използване на горива с по-висока калоричност или чрез увеличаване на времевия прозорец, в който може да се осъществи запалването в горивната камера.

Леко увеличение на налягането на турбото също би могло да даде резултати по отношение на максималната мощност при високи обороти. Ясно е, че не всички тези мерки могат да бъдат приложени едновременно, и със сигурност не в краткосрочен план.

На практика, за близкото бъдеще, ще трябва да се направи избор между една от изброените възможни стратегии, като се приеме за най-ефективна и най-малко инвазивна. Може да се каже, че преразглеждането на калоричността на горивото, комбинирано с намаляване на мегаджаулите за презареждане, би могло да бъде приемлив компромис за този сезон.

По-сложна задача би била настройката на времето за запалване и увеличаването на налягането на турбото, предвид безспорните последици, които това може да има за надеждността.

В по-дългосрочен план, различно разпределение на мощността между електрическия двигател и този с вътрешно горене – 60:40 в полза на ДВГ спрямо батериите, за разлика от сегашното 50:50 – би могло да представлява разумен компромис и стабилна ситуация. В нея мощността от батериите все още ще играе много важна роля, като по този начин се запазват принципите за устойчивост, вдъхновили настоящите регулации.

В същото време това би запазило и същността на предизвикателството на пистата по отношение на представянето на болида и пилота – нещо, което сега изглежда много по-неясно и по-малко осезаемо в сравнение с близкото минало от 2025 г.

Снимки: Gettyimages