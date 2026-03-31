Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  Гасли похвали колата на Алпин, след като победи Верстапен

  • 31 март 2026 | 13:28
  • 600
  • 0

Пиер Гасли определи болида на Алпин за сезон 2026 във Формула 1 като “най-добрата кола”, с която се е състезавал. Признанието дойде след Гран При на Япония, където французинът проведе оспорвана битка с бившия световен шампион Макс Верстапен за седмото място и го победи.

В Алпин жертваха голяма част от кампанията си през сезон 2025 във Формула 1, за да се фокусира тимът върху прилагането на новите технически правила и Гасли прогресира в колоната. Французинът се класира 7-и в последните три квалификации, включително и тази за спринта в Китай, като всеки път беше по-бърз от двамата пилоти на Ред Бул.

В Япония Гасли с лекота натрупа аванс от 3 секунди пред Верстапен преди колата за сигурност, която отново ги събра. В следващите 26 обиколки до финала Пиер се справи с напрежението, което се опита да му окаже Верстапен, Макс го изпревари в 48 обиколка, но Гасли успя да си върне позицията и на финала завърши с 0,337 секунди пред звездата на Ред Бул.

“Беше дълго състезание, с много напрежение - обясни Расли пред тв Canal+. - В началото на състезанието се чувствах добре със средно твърдите гуми. Но тази година твърде често излиза колата за сигурност, така че знаех, че и сега ще стане така.

“Втората част на състезанието беше малко по-различна. Макс ме притисна много сериозно, трябваше да съм концентриран и да покажа най-доброто, на което съм способен, не се налагаше да пазя твърдите гуми и да не правя грешки, защото той беше много, много близо зад мен.

“Макс успя да остане близо зад мен, така че в Ред Бул се справят по-добре в работата с твърдите сликове. Но на финала завършихме пред него и взехме седмото място.”

В Австралия Алпин зае осмото място по скорост, а в Шанхай и Япония тимът излезе четвърти в квалификациите.

“Мисля, че досега, това е най-добрата кола, която към карал в кариерата ми, заедно с болида на Алфа Таури от 2021 година”, допълни Гасли, след като стана едва шестият пилот тази година, който спечели точки и в трите състезания от началото на годината.

“Имаме добра основа - допълни французинът. - Щастлив съм, че колата ни работи добре в първите няколко уикенда, цялостно се представяме добре. Знаем какви са ни недостатъците и по какво трябва да работим. Но сега имаме един месец, работим по промените по колата за Маями.”

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

