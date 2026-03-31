Формула 1 се завръща на "Нюрбургринг"

Формула 1 ще се завърне на легендарната писта „Нюрбургринг“ в средата на месец април за първи път от Гран При на Айфел през 2020 година насам.

Визитата на Формула 1 в планината Айфел ще бъде с цел тестове на гумите на Пирели. Все още не е ясно колко и кои отбори ще участва в изпитанията, които са планирани за седмицата, в която трябваше да се проведе Гран При на Саудитска Арабия. За момента единствено е ясно, че един от тимовете, които ще тестват на „Нюрбургринг“, ще е Мерцедес.

Макс Верстапен се завърна на „Нюрбургринг“ за тест с Мерцедес

Този тест в Германия се организира допълнително след отмяната на състезателните уикенди в Бахрейн и Саудитска Арабия, които пропаднаха заради ситуацията в Близкия изток в момента. Иначе днес и утре Пирели също провежда тестове, но на „Сузука“ в Япония с екипите на Ред Бул и Рейсинг Булс. В тези изпитания обаче участие не взима Макс Верстапен, който вместо това се насочи към „Нюрбургринг“, за да тества своя GT3 автомобил на „Нордшлайфе“ преди следващите си състезания в NLS шампионата.

Снимки: Gettyimages