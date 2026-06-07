От Реал Мадрид излязоха с изявление относно изборите, висока избирателна активност до момента

От Реал Мадрид излязоха с официално съобщение относно провежданите днес избори за президент на клуба. Към 13 часа местно време над 12 хиляди членове на клуба са дали своя вот, което представлява почти 17% избирателна активност. Това е сериозно подобрение от гласуването през 2006 година, когато са последните реални избори, в които имащите право на глас са имали и право на избор между повече от един кандидат в лицето на Рамон Калдерон, който побеждава Хуан Паласиос. Тогава по същото време са гласували малко над 7 хиляди от избирателите, което е около 11%.

Решителен ден на избор за Реал Мадрид: двамата кандидати вече гласуваха

Comunicado oficial de la Junta Electoral del Real Madrid: datos de participación a las 13:00 h. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 7, 2026

Очаквано настоящият президент на клуба Флорентино Перес води убедително с преднина от около 64% срещу 35% за неговия опонент Енрике Рикелме.

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