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Стадион "Ванкувър" - Канадската сцена за мечти, амбиции и световна слава

  • 7 юни 2026 | 16:47
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Стадион “Ванкувър” се намира в един от най-кравите райони на Канада. На западното крайбрежие щатът Бритиш Колумбия граничи с Тихия океан и там се намират някои от най-високите планини на страната.

Съоръжението е с капацитет 54 500 зрители и е дом на Би Си Лайънс в Канадската футболна лига и Ванкувър Уайткапс в Мейджърс Сокър Лийг. Построен е през 1983 г. и разполага с подвижен покрив. Той бе обновен след последната реновация, която бе направена за Зимните олимпийски игри през 2010 г.

Стадионът ще приеме два мача на домакините от Канада от груповата фаза на Световното първенство, един двубой от 1/16-финалите и един от осминафиналите.

МАЧОВЕТЕ НА ТОЗИ СТАДИОН:

13 юни: Австралия – Турция

18 юни: Канада – Катар

21 юни: Нова Зеландия – Египет

24 юни: Швейцария – Канада

26 юни: Нова Зеландия – Белгия

2 юли: 1/16-финал

7 юли: 1/8-финал

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