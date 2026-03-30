Триумф за България в Индонезия, минимален успех над домакините във финала на FIFA Series в Джакарта
  Марин Петков изравни Валери Божинов по голове за България

Марин Петков изравни Валери Божинов по голове за България

  • 30 март 2026 | 17:00
Крилото Марин Петков вече има шест попадения на сметката си в националния отбор. Юношата на Левски реализира дузпа срещу Индонезия в Джакарта по време на финала на FIFA Series 2026 и вече има шест гола за България. 22-годишният футболист мушна и две попадения на Соломонови острови преди три дни.

Така Марин се изравни с бившия нападател на Ювентус, Манчестър Сити, Парма и Фиорентина Валери Божинов, който също има шест точни изстрела за националния тим. Шест гола за България има и митичният Трифон Иванов, като именно Туньо ни класира за последен път на световно първенство със своя златен удар с глава срещу Русия през 1997 г.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Индонезия

Снимки: Startphoto

Марин Петков: Тези, които не са играли футбол, нека си говорят

