Съставите на Германия и Гана: Нагелсман с три промени

Германия посреща Гана в мач от подготовката си за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико идното лято.

Срещата е на "Мерцедес Бенц Арена" в Щутгарт, а Sportal.bg ви предлага да проследите развитието ѝ в реално време.

Head Coach Otto Addo makes 2️⃣ changes to the team that faced Austria, with Benjamin Asare and Kojo Oppong Peprah coming into the starting XI.



Юлиан Наглесман направи промяна под рамката на вратата спрямо головото шоу срещу Швейцария в края на миналата седмица, което Бундес Тимът спечели с 4:3 в Базел. Така днес ръкавиците сложи Александер Нюбел вместо Оливер Бауман, като сред полевите играчи германският селекционер също направи някои ротации. Наставникът на петкратните световни шампиони реши днес да стартира с трима различни в предни позиции и пусна за първия съдийски сигнал Натаниъл Браун, Паскал Грос, Ник Волтемаде вместо Давид Раум, Леон Горетцка, Льорой Сане. Нито един от тримата голмайстори обаче от мача с "кръстоносците" - Йонатан Та, Серж Гнабри и Флориан Виртц, не бе заменен и бе на линия от самото начало, въпреки че в четвъртък всеки от тях изигра пълни 90 минути.

ГЕРМАНИЯ - ГАНА



МЕЖДУНАРОДНИ ПРИЯТЛЕСКИ СРЕЩИ



СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ



Германия: 12. Александер Нюбел, 6. Йошуа Кимих, 4. Йонатан Та, 15. Нико Шлотербек, 18. Натаниъл Браун, 5. Паскал Грос, 16. Анджело Щилер, 17. Флориан Виртц, 11. Ник Волтемаде, 20. Серж Гнабри, 7. Кай Хавертц

Селекционер: Юлиан Нагелсман



Гана: 16. Бенджамин Асаре, 21. Коджо Пепра Опонг, 23. Александър Джику, 4. Йонас Аджей Аджетей, 3. Калеб Иренкий, 5. Томас Партей, 8. Кваси Сибо, 2. Дерик Кьон, 19. Принс Аду, 9. Принс Аду, 11. Антоан Семеньо

Селекционер: Адо

НАЧАЛО: 30 март 2026 г. (понеделник) | 21:45 часа

СТАДИОН: "Мерседес-Бенц Арена", Щутгарт (Германия)

ГЛАВЕН СЪДИЯ: Стюарт Атуел (Англия)