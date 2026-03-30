В Италия притискат ФИА заради изгонения от Верстапен журналист

Италианският съюз на автомобилните журналисти (UIGA) призова ФИА да предприеме действия срещу Макс Верстапен след инцидент по време на медийна сесия в четвъртък на пистата „Сузука“.

Словесният сблъсък между четирикратния световен шампион и журналист от The Guardian в навечерието на уикенда в Япония предизвика сериозен отзвук. Нидерландецът демонстративно отказа да започне своята пресконференция, докато репортерът не напусне залата.

📰: Italy's automotive journalists union (UIGA) has called on the FIA to act after Verstappen refused to begin his Suzuka media session until a Guardian reporter left the room, later telling him to "get out" repeatedly. The UIGA stated that "verbal attacks and a climate of…

Верстапен многократно е казал на журналиста да „излезе“, като е дал да се разбере, че позицията му произтича от инцидент, свързан с въпрос, зададен след миналогодишната Гран При на Абу Даби.

Сега UIGA зае твърда позиция, като осъди действията на пилота на Ред Бул и отправи публичен апел към ФИА и всички замесени страни. По-долу е пълният текст на изявлението.

„Словесните атаки и атмосферата на враждебност към журналисти и фотографи са неприемливи и подкопават основните принципи на професионално уважение и свобода на пресата", се казва в позицията на UIGA.

„По-конкретно, инцидентът с журналиста Жил Ричардс – който беше подложен на критики и лични нападки – подчертава една тревожна тенденция. Разкази на присъстващи противоречат на някои от разпространените версии, които рискуват да накърнят професионалната репутация на представителите на медиите. В същото време напрежението между пилоти и фотографи рискува да доведе до все по-ограничителни мерки, които непропорционално засягат работата на пресата.“

„Взаимното уважение е от съществено значение, но то не може и не трябва да ограничава правото на медиите да информират свободно и независимо. Затова призоваваме ФИА да започне диалог с всички замесени страни – от представители на медиите до отборите – за да се предотврати по-нататъшно влошаване на условията на труд и достъпа до информация. Свободната, уважавана и защитена преса не е второстепенен елемент, а основен стълб на прозрачността и доверието във всички спортове, включително Формула 1."

Според информации на германското издание Bild, шефовете на Ред Бул са привикали Макс Верстапен на разговор след инцидента. Все още обаче тази информация не е потвърдена от тима или от други медии.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages