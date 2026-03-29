Чистка в Ювентус през лятото

  29 март 2026 | 16:33
Ювентус възнамерява да прави сериозна чиста през лятото след очертаващия се като разочароващ сезон, твърди “Кориере дело Спорт”. “Бианконерите” водят сериозна битка, за да си осигурят място в Шампионската лига, като в момента са пети. Клубът ще се опита да продаде седем футболисти, като трима от тях бяха привлечени миналото лято.

Грандът от Торино търси нов вратар след неубедителните изяви на Микеле Ди Грегорио, който ще бъде продаден, ако пристигне подходяща оферта. Бъдещето на Матиа Перин в клуба също не е гарантирано.

Друга зона, която Юве ще опита да подсили е нападението. Клубът е близо до подновяването на договора на Душан Влахович, но може да се раздели с привлечените миналото лято Джонатан Дейвид и Лоис Опенда, които не оправдаха очакванията. Евентуална продажба на Дейвид няма да бъде голям проблем, тъй като той бе взет като свободен агент, а интерес към него има от отбори от Франция. Ситуацията с Опенда е по-сложна. Той бе привлечен под наем със задължителна клауза за откупуване на стойност 42 милиона евро. Да се намира купуващ за близка до тази сума ще бъде трудна задача.

Според италианските медии “биоконерите” са склонни да се разделят и с национала на Италия Андриа Камбиазо, но това ще се случи само при добра оферта. Жоао Марио, който в момента е преотстъпен на Болоня, се очаква да напусне. Договорът на Филип Костич изтича и той ще бъде пуснат да си тръгне като свободен агент. Юве ще опита да продаде и Едон Жегрова, който бе преследван от контузии в първия си сезон в Серия А. Интерес към него има от страна на френски и германски клубове.

