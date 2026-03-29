Ерос Рамацоти за любимия Ювентус, Кенан Йълдъз и Лучано Спалети

Ерос Рамацоти започна голямо европейско турне. Следващия месец големият италиански певец ще има концерт в София, а през юни ще пее на най-големите стадиони из Италия. По този повод той даде интервю за “Гадзета дело Спорт”, в което говори за любимия Ювентус. “На 62 се чувствам в страхотна форма. Наскоро отслабнах с 10 килограма благодарение на диета с ябълки. Две за закуска и понякога дори за вечеря, но нормален обяд”, сподели Рамацоти.

Певецът си спомни за една тренировка на Ювентус, в която участва преди години под ръководството на Марчело Липи: “Спомням си за Виали. Джанлука беше толкова забавен. За съжаление, ни напусна рано, но винаги ще бъде в сърцето ми. В годината, в която спечелихме Шампионската лига, той снимаше всичко с камерата си. Има толкова анекдоти. Тръпки ме побиват, когато си мисля за мачовете с Дел Пиеро и другите в калта. Нищо общо с днешните посредствени играчи, които печелят толкова много и стават за смях. Видях дори Зидан в калта: истински спектакъл. Някой като Зизу никога няма отново да има. Той имаше прекалено много класа и сила”.

Рамацоти бе попитан и за настоящия отбор на Ювентус и по-специално за Кенан Йълдъз: “Андреа Аниели постигна страхотни резултати - деветте поредни титли на Италия. За всички е ясно, че в последно време бяха взети грешни решение. Ние сме Юве и трябва бързо да променим това.

От време на време му пращам съобщения на Кенан. Той е добро момче. В него виждам упоритостта и решителността, които имаше Дел Пиеро. Това са качества, които липсват на повечето млади играчи. Але и Кенан имат различни стилове, но виждат пътя към вратата по един и същ начин. Ювентус има нужда от 11 играчи като Йълдъз. Каква песен бих изпял с него? “Вечна емоция”.

Eros #Ramazzotti a GdS: “Mi sono allenato con la #Juve di Lippi: nulla a che vedere con i giocatori mediocri di oggi. Alla #Juventus servirebbero 11 #Yildiz. Conosco #Spalletti dai tempi dello Zenit: veniva sempre ai miei concerti. Sta facendo i miracoli con questa squadra…” pic.twitter.com/pfrxBEDxwb — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 29, 2026

Ерос разказа и за отношенията си с Лучано Спалети: “Познавам Лучано от времето, когато работеше в Зенит, а аз имах концерти в Русия. Говорим от време на време. Той прави чудеса. Не забравяйте в какво състояние беше Ювентус през октомври, когато пристигна. Сега отборът има облик, но му предстои още дълъг път”.

Относно играчите, които би искал да види в Ювентус, той каза: “Бернардо Силва е отличен играч. Ако мечтая, бих взел Доку или Савиньо от Сити или Варверде от Реал Мадрид. Най-много бих искал да видя някой талант, който да излезе от юношите, по възможност италианец. Надявам се Влахович да поднови договора си. Не искам да говоря за другите от настоящия отбор, но има някой, които пасват и други, които не успяват да се адаптират към Серия А”.

Рамацоти коментира и битката за четвъртото място: “Комо заслужава много похвали: страхотен отбор, за съжаление, без италианци. Фабрегас направи отбора така, че да играе фантастично. Аз вярвам в Юве до края. Най-важен е манталитета. За Скудетото бих казал Интер, те са най-силният отбор. Искам да използвам възможността да изправя послание на Гатузо: “Адзури, скромност, решителност и уважение”.

Снимки: Imago