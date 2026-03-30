Директор на Ювентус ще наблюдава халф на Юнайтед по време на Алжир - Уругвай

Представители на Ювентус ще наблюдават полузащитника Мануел Угарте по време на приятелския мач на Уругвай срещу Алжир в Торино, съобщава „Гадзета дело Спорт“.
Според медиите на Апенините „бианконерите“ имат интерес към 24-годишния играч още от времето му в Спортинг (Лисабон), но откакто премина в Пари Сен Жермен и после в Манчестър Юнайтед, от италианския гранд винаги са го следили. Ювентус може да опита да привлече Угарте през летния трансферен прозорец, в случай че халфът Тюн Копмайнерс напусне клуба. Скаутите на „Старата госпожа“ ще имат шанс да гледат уругвайския национал от първо лице, тъй като неговата страна ще изиграе контрола срещу Алжир на собствения им стадион утре вечер. Директорът на Ювентус Марко Отолини се очаква да присъства на двубоя и да наблюдава Угарте.
Халфът премина в Юнайтед през 2024 година, а оттогава е записал 68 мача и 2 гола за „червените дяволи“.
