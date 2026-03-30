Директор на Ювентус ще наблюдава халф на Юнайтед по време на Алжир - Уругвай

Представители на Ювентус ще наблюдават полузащитника Мануел Угарте по време на приятелския мач на Уругвай срещу Алжир в Торино, съобщава „Гадзета дело Спорт“.

Според медиите на Апенините „бианконерите“ имат интерес към 24-годишния играч още от времето му в Спортинг (Лисабон), но откакто премина в Пари Сен Жермен и после в Манчестър Юнайтед, от италианския гранд винаги са го следили. Ювентус може да опита да привлече Угарте през летния трансферен прозорец, в случай че халфът Тюн Копмайнерс напусне клуба. Скаутите на „Старата госпожа“ ще имат шанс да гледат уругвайския национал от първо лице, тъй като неговата страна ще изиграе контрола срещу Алжир на собствения им стадион утре вечер. Директорът на Ювентус Марко Отолини се очаква да присъства на двубоя и да наблюдава Угарте.

🚨 JUST IN: Juventus plan to scout Ugarte closely during Uruguay’s friendly against Algeria on Tuesday at Juventus’ Allianz Stadium. Sporting director Marco Ottolini is keen on him for the summer window, having previously tried to sign him from Sporting CP and on loan from United… pic.twitter.com/IiUoZ4XZdx — UtdXclusive (@UtdXclusive) March 30, 2026

Халфът премина в Юнайтед през 2024 година, а оттогава е записал 68 мача и 2 гола за „червените дяволи“.

Снимки: Gettyimages