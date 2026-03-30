Нагелсман призова да се говори открито за хомосексуалността във футбола

Селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман се обяви в подкрепа на открит подход към хомосексуалността във футбола.

„Мисля, че е наистина жалко, че все още трябва да обсъждаме това. Жалко е, че трябва да ми задавате този въпрос“, каза той в интервю за телевизионния оператор RTL.

"Темата вече е добре установена в обществото, но във футбола, за съжаление, вероятно ще отнеме малко повече време. Не мисля, че това е правилно“, каза Нагелсман.

Неговите изявления дойдоха, след като треньорът на отбора до 19 години на Санкт Паули Кристиан Добрик се разкри като гей и критикува най-високото ниво на мъжкия футбол за това, че не подкрепя хомосексуалистите. Нагелсман похвали смелостта на Добрик.

Досега няма разкритие от активен професионалист в първите три дивизии на Германия. Ситуацията е много различна в женския футбол, където сексуалната ориентация на играча отдавна е престанала да има значение, пише ДПА.