Халф на Атлетико се контузи, аут е за Мондиал 2026

Халфът на Атлетико Мадрид и националния отбор на САЩ Джони Кардосо е получил контузия, която го изважда от игра до края на сезона и поставя под сериозен въпрос участието му на предстоящото Световно първенство.

💣🚨 BREAKING: Johnny Cardoso's season is OVER. It remains to be seen if he also misses the World Cup.@medinamarca pic.twitter.com/Zr6YXXVvNs — Atletico Universe (@atletiuniverse) May 7, 2026

От мадридския клуб официално съобщиха, че 24-годишният футболист е получил травма в десния глезен по време на днешната тренировка. Проведените медицински прегледи са установили тежко разтежение на връзките.

Според информация на испанското радио COPE, контузията е достатъчно сериозна, за да попречи на Кардосо да вземе участие в оставащите мачове на Атлетико до края на кампанията. Освен това е много малко вероятно той да успее да се възстанови навреме за Мондиала, на който САЩ е домакин това лято.

Снимки: Imago