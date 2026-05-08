Великолепният сезон на Кристъл Палас е на един мач от перфектен завършек

Кристъл Палас е финалист в Лигата на конференциите. Лондонският тим победи с 2:1 Шахтьор (Донецк) в реванша от полуфиналите и си осигури място в спора за трофея с общ резултат 5:2. Съперник на орлите" във финала в Лайпциг на 27 май ще е Райо Валекано, който елиминира Старсбург.

Педро Енрике от Шахтьор си вкара автогол в 25-ата минута, но не след дълго Шахтьор възстанови равенството с попадение на Егиналдо. В 52-рата миута Исмаила Сар, който в първия мач вкара най-бързия гол в историята на Лигата на конференциите, донесе победата на състава, воден от Оливер Гласнер.

Под ръководството на австрийския специалист Кристъл Палас спечели ФА Къп през миналия сезон, което беше първи значим трофей в цялата история на клуба. Последва триумф и за "Къмнити Шийлд" през лятото, а сега "орлите" са устремени и към европейско отличие.

Шахтьор игра силно на "Селхърст Парк", но пасивът от два гола след първата среща не остави много шансове на отбора на Арда Туран.

Кристъл Палас влезе в двубоя след тежка загуба с 0:3 от Борнемут в Премиър лийг, но това беше мач, в който Гласнер съхрани силите на част от основните си футболисти.

Днес на върха на атаката се завърна Жан-Филип Матета, подпомаган от много дейните Исмаила Сар и Йереми Пино. Адам Уортън и Даичи Камада пък си партнираха в центъра на терена.

The XI taking on Shakhtar Donetsk in a European semi-final 🫡 pic.twitter.com/zbThCSp4Ey — Crystal Palace F.C. (@CPFC) May 7, 2026

Шахтьор натрупа самочувствие преди визитата на "Селхърст Парк" с успех с 2:1 в дербито на украинския футбол срещу Динамо (Киев), с който на практика си осигури шампионската титла.

Елиас Кауа водеше нападението на Шахтьор. Зад него действаха други четирима бразилци - Алисон Сантана, Педриньо, Марлон Гомеш и Егиналдо.

Кристъл Палас можеше да поведе още в 10-ата минута, но попадение на Йереми Пино не беше зачетено заради засада. В средата на първото полувреме Дмитро Ризник спаси силен удар на Адам Уортън, но топката остана в игра. Последва ниско центриране на Даниел Муньос, при което топката се отклони от крака на Педро Енрике и влезе във вратата на Шахтьор.

Отговорът на гостите от Украйна дойде в 34-тата минута. Педро Енрике подаде на Егиналдо, а той много майсторски шутира с левия крак под напречната греда - 1:1. Малко преди края на полувремето Жан-Филип Матета уцели гредата с ножичен изстрел.

До почивката Шахтьор имаше предимство както в притежанието на топката, така и при създадените положения, но след нея Кристъл Палас бързо стигна до втори гол, който до голяма степен уби интригата.

Попадението падна в 52-рата минута след пробив на Тайрик Мичъл отляво и удар на Исмаила Сар, който се превърна в голов с помощта на левия страничен стълб. Сенегалският национал е водещият реализатор в Лигата на конференциите си 9 попадения.

До края на мача Шахтьор привидно имаше инициативата, но чистите положения пред Дийн Хендерсън бяха малко. Резервата Йорген Странд Ларсен пък пропусна да реши всичко в полза на Кристъл Палас в 77-ата минута.

"Орлите" ще изиграят още 4 мача в Премиър лийг, където се намират на 15-о място в класирането, преди големия финал срещу Райо Валекано в Лайпциг.

Следвай ни:

Снимки: Imago