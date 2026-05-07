Райо Валекано е на финал след нова лекция срещу Страсбург

За първи път в историята си Райо Валекано се класира за финал в европейските клубни турнири. Скромният тим от Мадрид ще спори за трофея в Лигата на конференциите, след като на полуфиналите елиминира Страсбург. Реваншът във Франция завърши 1:0 в полза на Райо, който спечели със същия резултат и първия мач у дома.

Попадението за гостите реализира Алемао в 42-рата минута. Бразилецът беше точен и в двубоя на "Вайекас". Страсбург създаде твърде малко положения, а в добавеното време Хулио Енсисо пропусна дузпа.

Като цяло, Райо не остави съмнение, че е по-качественият отбор. "Светкавиците" завършиха срещата с 22 удара и само сериозните им пропуски през втората част запазиха до края крехките надежди на Страсбург за обрат.

Домакините бяха изключително плахи преди почивката, а след нея усилията им бяха парирани от спокойната и отлично организирана игра в защита на Райо Валекано.

Страсбург определено не е в добра форма в последните седмици и загубата в Мадрид беше последвана от домакинско поражение с 1:2 от Тулуза, което остави отбора на 8-о място в класирането на Лига 1.

Срещу Райо Валекано на върха на атаката започна Хулио Енсисо, а зад него действаха Диего Морейра, Валентин Барко, Абдул Уатара и Маршъл Годо.

Наставникът на Райо Иниго Перес не пусна част от звездите си в малкото мадридско дерби срещу Хетафе през уикенда, но отборът му спечели с 2:0 и се отдалечи на 6 точки от зоната на изпадащите в Ла Лига.

Тази вечер в предни позиции отново се разчиташе на Алемао. Иси Паласон организираше атаките на гостите, а по крилата нападаха Хорхе де Фрутос и Алфонсо Еспино.

Първото полувреме на "Стад де ла Мено" премина при смазващо надмощие на испанския тим, който отправи цели 15 удара към вратата на Майк Пендерс. Още в 8-ата минута стражът на Страсбург трябваше да се намесва решително след изстрел с глава на Алемао. Пресата на Райо Валекано не даваше възможност на домакините да изнесат спокойно топката и те почти винаги бъркаха.

В 25-ата минута Иси Паласон беше близо до гола от пряк свободен удар. Опасните атаки на Райо следваха една след друга, а Страсбург не съумяваше да направи нищо в офанзивен план. В 42-вата минута Пендерс попречи на Флориан Лежюн да се разпише отблизо, но при добавката Алемао опъна мрежата и даде заслужен аванс на "светкавиците".

Единственото чисто положение за домакините през първата част се откри пред Гела Дуе точно преди почивката. Десният бек се озова очи в очи с Аугусто Батайя, но шутира право в ръцете му.

На полувремето наставникът на Страсбург Гари О'Нийл пусна в игра Себастиан Нанаси на мястото на Бен Чилуел. Елзаци опитаха да наложат натиск, но бързо бяха парирани от няколко опасни контри на Райо. В 51-вата минута Иси Паласон стреля силно, но Пендерс спаси. След изпълнението на корнера Де Фрутос също пропусна да успкои гостите с втори гол.

В 69-ата минута Маршъл Годо можеше да изравни, но след неговия удар топката премина малко над напречната греда. Добра възможност се откри и пред Барко, който обаче не намери начин да преодолее Батайя.

Чак в последните минути Страсбург се вдигна на шум и имаше възможност да върне интригата в добавеното време. Реферът отсъди дузпа за игра с ръка в наказателното поле на Оскар Валентин, но Аугусто Батайя спаси изстрела на Хулио Енсисо и окончателно реши спора в полза на Райо.

Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages