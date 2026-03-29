Треньорът на Гана за мача с Германия: Нямаме какво да губим

  • 29 март 2026 | 18:39
  • 224
  • 0
Старши треньорът на националния отбор на Гана Ото Адо заяви, че предстоящият приятелски мач с Германия е специален, въпреки че е бил договорен изключително бързо и лесно. Това е станало на закуската в деня след жребия за световното първенство.Германците са имали намерение да проведат спаринг с Кот д'Ивоар, но след като двата отбора попаднаха в една група на Мондиала тяхното внимание се пренасочи към Гана.

"Договорихме се на закуската във Вашингтон. Говорихме с треньора Юлиан Нагелсман, спортния директор Руди Фьолер и изпълнителния директор на Германския футболен съюз Андреас Ретих, които ни попитаха дали имаме интерес да играем приятелски мач", обясни Адо.

Ганайският треньор е с родители от Гана, но е роден в Германия и има двойно гражданство. По време на състезателната си кариера той игра за Хановер, Борусия Дортмунд и Хамбургер.

"Аз съм роден и израснал в Германия, живея в Дюселдорф и този мач ще бъде специален за мен. Няма какво да губим и това, че ни подценяват, е нашият шанс", заяви той.

Преди броени дни Гана отстъпи с 1:5 на Австрия в първата си контрола, а на световното първенство "черните звезди" ще имат трудна задача в група с отборите на Англия, Хърватия и Панама.Германия и Гана играят помежду си в понеделник в Щутгарт.

Снимки: Gettyimages

