Нагелсман обеща много промени срещу Гана

Старши треньорът на германския национален отбор Юлиан Нагелсман заяви, че ще има промени за утрешния контролен мач с Гана. Една от тях ще бъде на вратарския пост, където шанс ще получи Александър Нюбел, който остана резерва в приятелската среща с Швейцария в четвъртък, която Бундестимът спечели с 4:3. Нагелсман обаче уточни, че Оливер Бауман, който пази в този мач, ще бъде и неговият първи избор за световното първенство в САЩ, Мексико и Канада през лятото.

Треньорът на Гана за мача с Германия: Нямаме какво да губим

Съотборникът на Нюбел в Щутгарт Дениз Ундав също ще получи шанс за изява в утрешния мач. Като титуляр на левия бек се очаква да стартира бранителят на Айнтрахт Франкфурт Натаниел Браун, който ще заеме мястото на Давид Раум. Игровото време на Йошуа Кимих, Серж Гнабри и Кай Хаверц пък вероятно ще бъде силно ограничено.

Ясно е кога Нагелсман ще обяви състава на Германия за Световното

Мачът с Гана, който ще се играе в Щутгарт, е последният за германците преди Нагелсман да обяви състава за световното първенство. Това ще се случи на 12 май. Четирикратните световни шампион са в група с дебютанта Кюрасао, Кот д'Ивоар и Еквадор.