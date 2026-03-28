Ясно е кога Нагелсман ще обяви състава на Германия за Световното

Селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман ще обяви състава си за Световното първенство на 12 май, съобщи местната футболна федерация.

Младият специалист трябва да изпрати предварителен списък с до 55 играчи до ФИФА до 11 май, а окончателният му състав с до 26 играчи, които също трябва да бъдат в първия списък, трябва да бъде представен до началото на юни.

🇩🇪 Julian Nagelsmann will announce his World Cup squad on May 12th (13:00 CEST) pic.twitter.com/DJ0GphHhmB — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) March 28, 2026

Номинацията на 12 май е четири дни преди края на сезона в Бундеслигата.

Световното първенство се провежда от 11 юни до 19 юли в САЩ, Мексико и Канада, а Германия играе с Кюрасао, Кот д'Ивоар и Еквадор в груповата фаза.

Последният мач за подготовка преди първата номинация е в понеделник срещу Гана в Щутгарт. Отборът започва тренировъчен лагер за Световното първенство на 25 май, играе с Финландия на 31 май и заминава за САЩ на 2 юни. Последният мач за подготовка е срещу американците на 6 юни.

Четирикратните шампиони Германия се местят в базовия си лагер в Северна Каролина на 8 юни, като първият мач срещу Кюрасао е на 14 юни в Хюстън.

Следвай ни:

Снимки: Imago