  Световно първенство
  2. Германия
  Ясно е кога Нагелсман ще обяви състава на Германия за Световното

Ясно е кога Нагелсман ще обяви състава на Германия за Световното

  • 28 март 2026 | 20:55
Ясно е кога Нагелсман ще обяви състава на Германия за Световното

Селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман ще обяви състава си за Световното първенство на 12 май, съобщи местната футболна федерация.

Младият специалист трябва да изпрати предварителен списък с до 55 играчи до ФИФА до 11 май, а окончателният му състав с до 26 играчи, които също трябва да бъдат в първия списък, трябва да бъде представен до началото на юни.

Номинацията на 12 май е четири дни преди края на сезона в Бундеслигата.

Световното първенство се провежда от 11 юни до 19 юли в САЩ, Мексико и Канада, а Германия играе с Кюрасао, Кот д'Ивоар и Еквадор в груповата фаза.

Нагелсман: В някои ситуации не бяхме перфектни
Нагелсман: В някои ситуации не бяхме перфектни

Последният мач за подготовка преди първата номинация е в понеделник срещу Гана в Щутгарт. Отборът започва тренировъчен лагер за Световното първенство на 25 май, играе с Финландия на 31 май и заминава за САЩ на 2 юни. Последният мач за подготовка е срещу американците на 6 юни.

Четирикратните шампиони Германия се местят в базовия си лагер в Северна Каролина на 8 юни, като първият мач срещу Кюрасао е на 14 юни в Хюстън.

Снимки: Imago

Седем години след трагедията делото "Емилиано Сала" е пред развръзка

Седем години след трагедията делото "Емилиано Сала" е пред развръзка

Правната "война" продължава: Адвокати от Мароко се оплакват на ФИФА от действията на Сенегал

Изгряваща звезда на Реал Мадрид обяви за кой национален отбор иска да играе

Димарко обясни спорния клип: Уважавам Босна, но беше неуважително да бъда заснет в тази ситуация

Босненците ще изтърпяват наказание срещу Италия във финалния сблъсък

Клоп окуражава Ливърпул за привличането на определен заместник на Салах

Хора, спрете се! Какво ви става? Защо след 10:2 унижавате млади български момчета по този начин?

България U19 се бори, но Хърватия изтръгна победата в края

Антонели спечели квалификацията в Япония, Макларън отново в челото

Греда, пропусната дузпа и куп елегантни отигравания от Бербатов при победа на легендите на Ман Юнайтед

Легендите на Ливърпул изпуснаха преднина от два гола срещу Борусия (Д) при завръщането на Клоп

Разместване в челото на Втора лига

