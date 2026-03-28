Верстапен каза защо изгони журналист от пресконференцията си в четвъртък

  • 28 март 2026 | 16:44
Четирикратният световен шампион Макс Верстапен обясни защо изгони британският журналист Жил Ричардс от своята пресконференция преди началото на уикенда за Гран При на Япония.

Макс Верстапен изгони британски журналист от пресконференцията си в Япония

Тогава пилотът на Ред Бул отказа да започне да говори пред медиите преди въпросният журналист от The Guardian да напусне стаята. Бързо стана ясно, че тези действия на Верстапен са резултат от въпрос, който Ричардс му е задал след финала на миналогодишната Гран При на Абу Даби, а сега нидерландецът даде малко повече яснота за случилото се.

Изгоненият от Верстапен журналист коментира скандала

„Можеш да ме питаш всичко – каза Верстапен пред Viaplay. – Разбира се, задават ми много глупави въпроси, но отговарям и на тях, няма проблем. Изобщо не мисля, че съм труднодостъпен.

„Миналата година отговорих на този въпрос повече от 20 пъти. Но след последното състезание някой ми го зададе отново и ми се изсмя в лицето. За мен това показва тотална липса на уважение. Ако не ме уважавате, защо аз да ви уважавам?

„Камерата сочи само към мен, но не и към човека, който задава въпроса. Той се смееше и намеренията му бяха много ясни. Достатъчно дълго съм във Формула 1, за да знам кога някой ти мисли добро и кога – не. За мен това беше достатъчно, повече не си добре дошъл“, обясни още нидерландецът.

Програма на уикенда за Гран При на Япония във Формула 1
