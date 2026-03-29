Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
Ироничният жест на Верстапен, който демонстрира неговото отчаяние

  • 29 март 2026 | 19:58
  • 3330
  • 2

Макс Верстапен е може би най-яростният критик на новите правила сред пилотите във Формула 1, като четирикратният световен шампион почти не пропуска възможност да сподели открито своето недоволство.

А в хода на днешната Гран При на Япония нидерландецът направи един изключително ироничен жест, който перфектно илюстрира неговото отчаяние. Той дойде по време на битката му с Пиер Гасли, която в крайна сметка беше спечелена от пилота на Алпин, който завърши седми, докато Верстапен остана осми на „Сузука“.

В една от размените на позиции между двамата Верстапен буквално помахаха за довиждане на своя съперник, който го задмина без никакви затруднения на старт-финалната права. Нидерландецът беше безсилен срещу тази атака на Гасли, тъй като беше останал без заряд в своята батерия, която той буквално беше изцедил в опита си да задмине своя съперник в спирането за финалния шикан.

С този си ироничен жест, който след финала Верстапен потвърди, че е бил умишлен, той отново демонстрира своето недоволство към новите правила. Според него те водят до „изкуствени“ състезания и не случайно и днес се заговори, че сезон 2026 може да е последният на Верстапен във Формула 1.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

