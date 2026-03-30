  БМВ и Форд предлагат алтернатива на Верстапен

БМВ и Форд предлагат алтернатива на Верстапен

  30 март 2026 | 13:43
Ако 4-кратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен реши да напусне шампионата в края на този сезон или в близко бъдеще, то големите автомобилни компании няма да го оставят да скучае вкъщи.

Макс записа победа в NLS2 този месец, след това я загуби заради използването на един комплект повече гуми в квалификациите, но неговото представяне и това на тима, който изпълнява GT програмата му - Winward, беше впечатляващо. Отборът си спечели заводска подкрепа от страна на Мерцедес благодарение присъствието на Верстапен, който тази година ще стартира в “24 часа на “Нюрбургринг” в средата на май и ще се появи отново на Северната дъга през април.

Ироничният жест на Верстапен, който демонстрира неговото отчаяние
Ироничният жест на Верстапен, който демонстрира неговото отчаяние

Веднага след издънката с гумите от БМВ Моторспорт реагираха на проблемите на Макс и той получи, макар и в шеговита форма предложение да седне зад волана на М4 GT3 плюс обещанието, че в отбор, работещ с баварците, няма да има такива проблеми.

Много по-сериозно прозвучаха коментарите на глобалния директор на Форд Рейсинг Марк Ръшбрук, който каза, че е готов сериозно да обмисли програма за Макс с Mustang GT3 и участие в най-големите състезания за издръжливост.

Нови спекулации, че Верстапен ще напусне Формула 1
Нови спекулации, че Верстапен ще напусне Формула 1

Верстапен се изказа много ласкаво за надпреварата на “Нюрбургринг” и не пропусна да отбележи, че може да атакува на пълна газ и да не се съобразява с това колко е заредена батерията му. А изказванията му от уикенда на “Сузука” допълнително подсилиха спекулациите, че той скоро може да напусне Формула 1.

Хамилтън: Пилотите нямат право на глас за правилата
Хамилтън: Пилотите нямат право на глас за правилата
 Дисквалифицираха Верстапен след победата на „Нюрбургринг“
Дисквалифицираха Верстапен след победата на „Нюрбургринг“
Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Бедзеки: Беше важно да направя силно състезание след падането в спринта

Бедзеки: Беше важно да направя силно състезание след падането в спринта

  • 30 март 2026 | 00:29
  • 654
  • 1
Хорхе Мартин: Дадох всичко от себе си, но Марко беше на друго ниво

Хорхе Мартин: Дадох всичко от себе си, но Марко беше на друго ниво

  • 30 март 2026 | 00:24
  • 535
  • 0
Педро Акоста: Механиците ми са героите на уикенда

Педро Акоста: Механиците ми са героите на уикенда

  • 30 март 2026 | 00:19
  • 542
  • 0
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на САЩ

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на САЩ

  • 30 март 2026 | 00:05
  • 1455
  • 0
Марко Бедзеки триумфира в САЩ за трета поредна победа от началото на сезона в MotoGP

Марко Бедзеки триумфира в САЩ за трета поредна победа от началото на сезона в MotoGP

  • 29 март 2026 | 23:52
  • 5116
  • 0
Сена Аджиъс спечели белязаната от страховит инцидент Гран При на САЩ в Moto2

Сена Аджиъс спечели белязаната от страховит инцидент Гран При на САЩ в Moto2

  • 29 март 2026 | 22:28
  • 2312
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Наско Сираков излезе с важна позиция за собствеността на Левски

Наско Сираков излезе с важна позиция за собствеността на Левски

  • 30 март 2026 | 12:28
  • 8832
  • 28
България срещу Индонезия в перлата на турнира в Джакарта

България срещу Индонезия в перлата на турнира в Джакарта

  • 30 март 2026 | 04:10
  • 34131
  • 90
Георги Йомов е все по-близо до завръщане на терена

Георги Йомов е все по-близо до завръщане на терена

  • 30 март 2026 | 09:18
  • 23597
  • 48
"Лъвовете" играят за купа на GBK, може да бием дузпи за сефте след САЩ'94

"Лъвовете" играят за купа на GBK, може да бием дузпи за сефте след САЩ'94

  • 30 март 2026 | 04:22
  • 24331
  • 29
Дезире Дуе поведе Франция към нова победа

Дезире Дуе поведе Франция към нова победа

  • 30 март 2026 | 00:10
  • 19698
  • 2
Везенков и компания срещу Панатинайкос в супердербито на Гърция

Везенков и компания срещу Панатинайкос в супердербито на Гърция

  • 30 март 2026 | 07:30
  • 4326
  • 0