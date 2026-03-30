БМВ и Форд предлагат алтернатива на Верстапен

Ако 4-кратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен реши да напусне шампионата в края на този сезон или в близко бъдеще, то големите автомобилни компании няма да го оставят да скучае вкъщи.
Макс записа победа в NLS2 този месец, след това я загуби заради използването на един комплект повече гуми в квалификациите, но неговото представяне и това на тима, който изпълнява GT програмата му - Winward, беше впечатляващо. Отборът си спечели заводска подкрепа от страна на Мерцедес благодарение присъствието на Верстапен, който тази година ще стартира в “24 часа на “Нюрбургринг” в средата на май и ще се появи отново на Северната дъга през април.
Ироничният жест на Верстапен, който демонстрира неговото отчаяние
Веднага след издънката с гумите от БМВ Моторспорт реагираха на проблемите на Макс и той получи, макар и в шеговита форма предложение да седне зад волана на М4 GT3 плюс обещанието, че в отбор, работещ с баварците, няма да има такива проблеми.
Много по-сериозно прозвучаха коментарите на глобалния директор на Форд Рейсинг Марк Ръшбрук, който каза, че е готов сериозно да обмисли програма за Макс с Mustang GT3 и участие в най-големите състезания за издръжливост.
Нови спекулации, че Верстапен ще напусне Формула 1
Верстапен се изказа много ласкаво за надпреварата на “Нюрбургринг” и не пропусна да отбележи, че може да атакува на пълна газ и да не се съобразява с това колко е заредена батерията му. А изказванията му от уикенда на “Сузука” допълнително подсилиха спекулациите, че той скоро може да напусне Формула 1.
Хамилтън: Пилотите нямат право на глас за правилата
Дисквалифицираха Верстапен след победата на „Нюрбургринг“
