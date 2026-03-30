  Как Джордж Ръсел се опита да излъже Шарл Леклер в спора за третото място на "Сузука"

Как Джордж Ръсел се опита да излъже Шарл Леклер в спора за третото място на "Сузука"

  • 30 март 2026 | 13:51
  • 1744
  • 0

Пилотът на Ферари Шарл Леклер разкри как неговият съперник от Мерцедес Джордж Ръсел се е опитал да го надхитри в спора между двамата за третото място във вчерашната Гран При на Япония на „Сузука“.

В крайна сметка монегаскът триумфира в този дуел и се качи на подиума заедно с победителя Андреа Кими Антонели и завършилия втори Оскар Пиастри, а Ръсел остана четвърти. А по думите на Леклер неговият конкурент и инженера му са опитали да приложат заблуждаваща тактика, но тя е била разгадана сравнително бързо от пилота на Ферари.

„В един момент стана много напрегнато, а и те хитруваха по радиото, защото неговият инженер (Маркъс Дъдли) му казваше едни неща, които моят инженер (Брайън Бози) ми предаваше и на мен. Но той правеше точно обратното и това ме постави под малко по-голямо напрежение.

„По едно време ми казаха, че той е получил инструкция да използвала целия си заряд на обратната права или беше обратното, на старт-финала, но той правеше напълно противоположното в продължение на четири обиколки. Но аз го разгадах сравнително бързо и можех да се защитавам.

„Но в един момент бях изненадан в последния завой, но беше забавно състезание. За съжаление нямахме късмет, защото колата на сигурността се появи в грешния момент за нас. Не мисля, че това щеше да промени много състезанието, но определено направи втория стинт малко по-сложен“, каза Леклер.

Снимки: Imago

