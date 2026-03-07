Популярни
Успешен старт за дубъла на Етър

  • 7 март 2026 | 17:04
Успешен старт за дубъла на Етър

Етър II (Велико Търново) започна пролетния полусезон с 3:1 като гост на Ювентус (Малчика). Срещата е от 12-ия кръг на Северозападна Трета лига. Заслужен успех за селекцията на Стефан Ангелов. Футболистите му владееха инициативата през 90-те минути. Създадоха и пропиляха още голови възможности. Кристиян Кънчев допринесе за победата с двете си попадения. Той откри резултата с глава след центриране от фаул в 28-ата минута. В 34-ата пък стреля неспасяемо от движение след центриране от дясно. В 87-ата минута Ивайло Чапкънов направи резултата категоричен. Секунди преди края Мартин Милков вкара почетния гол за Ювентус.

