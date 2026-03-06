Ювентус (Малчика) привлече четирима

Димитър Стефанов, Костадин Малинов, Иван Филипов и Стефан Недялков ще играят за Ювентус (Малчика) през пролетния полусезон на Северозападната Трета лига. Първия е вратар на 21 години. Преминал е през Спартак (Плевен), Левски 2007 (Левски) и Партизан (Червен бряг) и ФК Ловеч. Полузащитникът Малинов е юноша на Литекс и в предишни сезони е обличал екипа на Ювентус (Малчика). Филипов също е халф. Крайният защитник Недялков се завръща от Германия, където е играл в отбор от четвърта дивизия.

Снимка: juventusmalchika.com