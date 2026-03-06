Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Ювентус (Малчика) привлече четирима

Ювентус (Малчика) привлече четирима

  • 6 март 2026 | 10:41
  • 571
  • 0

Димитър Стефанов, Костадин Малинов, Иван Филипов и Стефан Недялков ще играят за Ювентус (Малчика) през пролетния полусезон на Северозападната Трета лига. Първия е вратар на 21 години. Преминал е през Спартак (Плевен), Левски 2007 (Левски) и Партизан (Червен бряг) и ФК Ловеч. Полузащитникът Малинов е юноша на Литекс и в предишни сезони е обличал екипа на Ювентус (Малчика). Филипов също е халф. Крайният защитник Недялков се завръща от Германия, където е играл в отбор от четвърта дивизия.

Снимка: juventusmalchika.com

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Валентин Валентинов: Победата беше задължителна, благодарности за феновете

Валентин Валентинов: Победата беше задължителна, благодарности за феновете

  • 8 март 2026 | 10:59
  • 270
  • 0
Хърватският стрелец утре при Левски

Хърватският стрелец утре при Левски

  • 8 март 2026 | 10:58
  • 4296
  • 2
Димо Атанасов: Хубаво е да победиш лидера

Димо Атанасов: Хубаво е да победиш лидера

  • 8 март 2026 | 10:47
  • 485
  • 0
Веласкес: Битката за титлата ще е между първите четири, няма да плача или да търся извинения

Веласкес: Битката за титлата ще е между първите четири, няма да плача или да търся извинения

  • 8 март 2026 | 11:20
  • 6748
  • 31
Невен Венков за контролата на Черноломец във Велико Търново

Невен Венков за контролата на Черноломец във Велико Търново

  • 8 март 2026 | 10:41
  • 407
  • 0
Геша: Свършихме си работата

Геша: Свършихме си работата

  • 8 март 2026 | 10:34
  • 555
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Битката за титлата ще е между първите четири, няма да плача или да търся извинения

Веласкес: Битката за титлата ще е между първите четири, няма да плача или да търся извинения

  • 8 март 2026 | 11:20
  • 6748
  • 31
Хърватският стрелец утре при Левски

Хърватският стрелец утре при Левски

  • 8 март 2026 | 10:58
  • 4296
  • 2
Никола Цолов с първа победа във Формула 2 след безкомпромисно каране в Австралия

Никола Цолов с първа победа във Формула 2 след безкомпромисно каране в Австралия

  • 8 март 2026 | 03:24
  • 42046
  • 56
Ръсел и Мерцедес парираха атаката на Ферари за мечтано начало на сезона във Формула 1

Ръсел и Мерцедес парираха атаката на Ферари за мечтано начало на сезона във Формула 1

  • 8 март 2026 | 07:27
  • 22159
  • 20
Димитров отново игра по-добре, но не издържа срещу мощния сервис на Алкарас

Димитров отново игра по-добре, но не издържа срещу мощния сервис на Алкарас

  • 8 март 2026 | 03:45
  • 32183
  • 29
Чарлс Оливейра показа класа и пребори Макс Холоуей

Чарлс Оливейра показа класа и пребори Макс Холоуей

  • 8 март 2026 | 07:18
  • 6475
  • 1