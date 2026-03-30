Люис Хамилтън разкри тайната зад силния му старт на сезона

Люис Хамилтън заяви, че презареждане през зимата, по-тежък тренировъчен режим и по-различна психическа нагласа са му помогнали да преоткрие най-добрата си форма преди сезона във Формула 1 през 2026 година, втората му кампания в световния шампионат с Ферари.

Седемкратният световен шампион разказа за промените в мисленето си преди началото на кампанията и за корекциите, които е решил да наложи още на Коледа.

След като загуби титлата при пилотите през 2021, Хамилтън беше готов да се завърне в битката през 2022, но промените в техническите правила оставиха британеца да се бори с болидите от ерата на „граунд ефекта“ – машини, които не му донесоха желаните резултати. А и в Мерцедес така и не успяха да направят автомобил, който да е на нивото на Ред Бул за предишния период от развитието на спорта. Той се сблъска и с допълнителни трудности и през 2025, докато се адаптираше към новия си отбор, Ферари.

Преди началото на сезон 2026 шампионът призна, че през последните години донякъде е „изгубил себе си“, но след личностно презареждане по време на зимната пауза, той се завръща по-силен.

„Тренировките тази зима бяха най-тежките и най-интензивните, които някога съм правил, и това вероятно върви ръка за ръка с напредването на възрастта - обясни Хамилтън, цитиран от вестник The Independent. - Възстановяването отнема повече време. Но успях да намеря интересно решение. Имам страхотен треньор, с когото съм работил и в миналото, но сега работим заедно от Коледа насам.

„След това значение има и времето във фабриката, очевидно новият инженер, и това също беше истински тласък. Духът в отбора е страхотен. И както казах, просто на Коледа реших как ще започна този сезон. Реших какво ще правя в ментално отношение и ще продължа да го усъвършенствам.“

Хамилтън уточни, че през зимата много сериозно е работил върху това да не позволява на "външния шум" да влияе на решенията му.

„Мисля, че това е просто промяна в нагласата. Просто не позволявам на всички глупости, които ме заобикалят и излизат от устите на хората, да ми влияят. Знам кой съм и на какво съм способен и се надявам да сте го видели в последните две състезания, особено в последното - допълни Хамилтън. - Мисля, че това е просто промяна в нагласата. Просто не позволявам на всички глупости, които ме заобикалят и излизат от устите на хората, да ми влияят. Знам кой съм и на какво съм способен и се надявам да сте го видели в последните две състезания, особено в последното. Тренирам по-усилено от всякога. Бях в Токио между това и последното състезание. Пробягах около 100 км.

„Знам, че никой от пилотите, срещу които се състезавам, не е тренирал толкова усилено, колкото аз, и не е дал толкова, колкото аз, особено на моята възраст. Обичам това. Това, че все още имам този стремеж в себе си. Бях в хотела и няколко пилоти влязоха, а аз тъкмо бях приключил с бягането си. Знам, че това просто не може да бъде избегнато. Отдадеността е налице, повече от всякога. Ще посветя абсолютно всичко, което имам, на това предизвикателство и на тази добра енергия, която усещам.“

Пилотът на Ferrari си осигури първия подиум с новия си отбор в Гран при на Китай, но завърши шести в състезанието за Голямата награда на Япония.

