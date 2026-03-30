Вилньов обвини Колапинто за инцидента с Беарман и попита защо нямаше наказание

Световният шампион във Формула 1 за 1997 година Жак Вилньов коментира стряскащия инцидент между Оливър Беарман и Франко Колапинто във вчерашната Гран При на Япония на „Сузука“.

Here’s the moment Bearman went into the barriers at Spoon #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/XmurXApWkp — Formula 1 (@F1) March 29, 2026

Канадецът хвърли вината за случилото се изцяло върху аржентинския пилот на Алпин, който не е оставил шанс на Беарман да избегне инцидента. Вилньов също така сподели своята изненада от факта, че стюардите решиха да не наказват Колапинто.

„Бях изненадан, че не беше направено нищо срещу Колапинто, защото това е нещо, което не искаме да виждаме. Малко движение в подхода за завоя, който е много опасен и той всъщност регенерира енергия.



„Мисля, че сега видяхме опасността на тези нови правила и как всяко малко движение с такава разлика в скоростта може да е много опасна. Оливър нямаше какво да направи. Не разбирам какво си мислеше Колапинто да се движи с такава ниска скорост на такова опасно място“, заяви Вилньов.

Снимки: Gettyimages