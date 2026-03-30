България излиза срещу домакина Индонезия във финала на турнира на ФИФА в Джакарта - на живо със състави и очаквания
Вилньов обвини Колапинто за инцидента с Беарман и попита защо нямаше наказание

  • 30 март 2026 | 14:52
Световният шампион във Формула 1 за 1997 година Жак Вилньов коментира стряскащия инцидент между Оливър Беарман и Франко Колапинто във вчерашната Гран При на Япония на „Сузука“.

Канадецът хвърли вината за случилото се изцяло върху аржентинския пилот на Алпин, който не е оставил шанс на Беарман да избегне инцидента. Вилньов също така сподели своята изненада от факта, че стюардите решиха да не наказват Колапинто.

Защо Беарман беше толкова по-бърз от Колапинто при инцидента между двамата

„Бях изненадан, че не беше направено нищо срещу Колапинто, защото това е нещо, което не искаме да виждаме. Малко движение в подхода за завоя, който е много опасен и той всъщност регенерира енергия.

„Мисля, че сега видяхме опасността на тези нови правила и как всяко малко движение с такава разлика в скоростта може да е много опасна. Оливър нямаше какво да направи. Не разбирам какво си мислеше Колапинто да се движи с такава ниска скорост на такова опасно място“, заяви Вилньов.

