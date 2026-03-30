Яник Синер поздрави Антонели и Бедзеки за вчерашните им победи

Яник Синер не пропусна да поздрави своите сънародници Андреа Кими Антонели и Марко Бедзеки за техните победи във вчерашния ден.

Антонели триумфира в Гран При на Япония във Формула 1 рано сутринта, а по-късно Бедзеки беше над всички в Гран При на САЩ в MotoGP. На свой ред Синер също постигна голяма победа, след като спечели титлата на турнира от сериите „Мастърс 1000“ в Маями, с което оформи своя „слънчев дубъл“, след като преди две седмици световният №2 триумфира и в Индиън Уелс.

Синер отново не загуби сет и постигна мечтания "слънчев дубъл"

След успеха си на централния корт в Маями снощи Синер подписа една от камерите, изписвайки имената на своите сънародници, а под тях той написа само „Италия“.

Това не е първият случай, в който Синер поздравява свои сънародници за техни победи. Преди две седмици той не подмина дебютната победа на Антонели във Формула 1, която беше спечелена в Гран При на Китай в Шанхай.

Снимки: Gettyimages