Тотнъм предложи изненадващо дълъг договор на Де Дзерби, очаква отговора му до часове

  • 30 март 2026 | 11:19
Ръководството на Тотнъм е предложило петгодишен договор на Роберто де Дзерби, твърди Джанлука Ди Марцио. Бившият треньор на Марсилия и Брайтън ще разгледа внимателно предложението и в следващите часове ще даде своя отговор. Твърди се, че италианецът е все по-склонен да поеме “шпорите” още сега, каквото е желанието на ръководството, въпреки че първоначалното му намерение е било да изчака до лятото.

Опитват да убедят Де Дзерби да поеме Тотнъм още сега

Според Ди Марцио ръководството на Тотнъм е поело ангажимента да осигури на Де Дзерби достатъчно средства, за бъде изграден конкурентен състава в следващите сезони.

Италианцът, който напусна Марсилия през февруари, може да стане третият мениджър на Тотнъм от началото на сезона и четвъртият такъв в последните по-малко от 300 дни. Игор Тудор, който бе уволнен вчера, изкара на поста само 44 дни.

Още от Футбол свят

Бивш английски национал пое отбор от петото ниво

  • 30 март 2026 | 05:14
  • 5183
  • 0
ФК Копенхаген уволни легендата Якоб Нееструп

  • 30 март 2026 | 04:48
  • 3629
  • 0
Дешан се вбеси заради груб шпагат срещу Олисе

  • 30 март 2026 | 05:37
  • 3518
  • 1
Жените на Барса отново разгромиха Реал Мадрид

  • 30 март 2026 | 03:43
  • 4021
  • 4
Филипе Луис: В момента Атлетико е по-силен, отколкото по мое време

  • 30 март 2026 | 02:59
  • 2842
  • 0
Контузията на Ди Лоренцо тревожи Наполи

  • 30 март 2026 | 02:34
  • 982
  • 0
Виж всички

България срещу Индонезия в перлата на турнира в Джакарта

  • 30 март 2026 | 04:10
  • 27104
  • 84
Георги Йомов е все по-близо до завръщане на терена

  • 30 март 2026 | 09:18
  • 18388
  • 33
"Лъвовете" играят за купа на GBK, може да бием дузпи за сефте след САЩ'94

  • 30 март 2026 | 04:22
  • 21086
  • 27
Дезире Дуе поведе Франция към нова победа

  • 30 март 2026 | 00:10
  • 18340
  • 2
Синер отново не загуби сет и постигна мечтания "слънчев дубъл"

  • 30 март 2026 | 03:21
  • 11750
  • 11
Везенков и компания срещу Панатинайкос в супердербито на Гърция

  • 30 март 2026 | 07:30
  • 3415
  • 0