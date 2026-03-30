Тотнъм предложи изненадващо дълъг договор на Де Дзерби, очаква отговора му до часове

Ръководството на Тотнъм е предложило петгодишен договор на Роберто де Дзерби, твърди Джанлука Ди Марцио. Бившият треньор на Марсилия и Брайтън ще разгледа внимателно предложението и в следващите часове ще даде своя отговор. Твърди се, че италианецът е все по-склонен да поеме “шпорите” още сега, каквото е желанието на ръководството, въпреки че първоначалното му намерение е било да изчака до лятото.

Опитват да убедят Де Дзерби да поеме Тотнъм още сега

Според Ди Марцио ръководството на Тотнъм е поело ангажимента да осигури на Де Дзерби достатъчно средства, за бъде изграден конкурентен състава в следващите сезони.

Италианцът, който напусна Марсилия през февруари, може да стане третият мениджър на Тотнъм от началото на сезона и четвъртият такъв в последните по-малко от 300 дни. Игор Тудор, който бе уволнен вчера, изкара на поста само 44 дни.

Continua il pressing del Tottenham: le ultimehttps://t.co/g3oIca2Fmk — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) March 30, 2026